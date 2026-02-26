$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 3134 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 6450 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 9672 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 18120 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 14240 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 69381 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 39513 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49501 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62920 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53784 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 14653 перегляди
Кабмін здійснив кадрові зміни у Міненергетики, Нацсоцслужбі та Держенергоефективності

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у Міністерстві енергетики, Національній соціальній сервісній службі та Держенергоефективності. Призначено Ганну Лігун заступником міністра енергетики, звільнено Миколу Колісника та Володимира Короткова, а також Олену Висоцьку.

Кабмін здійснив кадрові зміни у Міненергетики, Нацсоцслужбі та Держенергоефективності

Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у міністерствах та відомствах. Рішення стосуються керівного складу Міністерства енергетики, Національної соціальної сервісної служби та Держенергоефективності. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН

Деталі

Згідно з рішенням уряду, на посаду заступника міністра енергетики України призначено Ганну Лігун. Водночас із цієї ж посади було звільнено Миколу Колісника.

Зміни торкнулися і Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. З посади заступника голови відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Володимира Короткова.

Суттєві ротації відбулися у структурі Національної соціальної сервісної служби України. Кабмін звільнив Олену Висоцьку з посади першого заступника голови служби. Тимчасове виконання обов’язків голови Нацсоцслужби покладено на Юрія Генсіцького.

Усі кадрові рішення були ухвалені на черговому засіданні Кабінету Міністрів та набувають чинності з моменту підписання відповідних розпоряджень.

Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади15.09.25, 22:44 • 11441 перегляд

Андрій Тимощенков

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Міністерство енергетики України
Україна