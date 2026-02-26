Кабмін здійснив кадрові зміни у Міненергетики, Нацсоцслужбі та Держенергоефективності
Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у Міністерстві енергетики, Національній соціальній сервісній службі та Держенергоефективності. Призначено Ганну Лігун заступником міністра енергетики, звільнено Миколу Колісника та Володимира Короткова, а також Олену Висоцьку.
Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у міністерствах та відомствах. Рішення стосуються керівного складу Міністерства енергетики, Національної соціальної сервісної служби та Держенергоефективності. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Згідно з рішенням уряду, на посаду заступника міністра енергетики України призначено Ганну Лігун. Водночас із цієї ж посади було звільнено Миколу Колісника.
Зміни торкнулися і Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. З посади заступника голови відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Володимира Короткова.
Суттєві ротації відбулися у структурі Національної соціальної сервісної служби України. Кабмін звільнив Олену Висоцьку з посади першого заступника голови служби. Тимчасове виконання обов’язків голови Нацсоцслужби покладено на Юрія Генсіцького.
Усі кадрові рішення були ухвалені на черговому засіданні Кабінету Міністрів та набувають чинності з моменту підписання відповідних розпоряджень.
