Кабмин произвел кадровые изменения в Минэнергетики, Нацсоцслужбе и Госэнергоэффективности
Киев • УНН
Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в Министерстве энергетики, Национальной социальной сервисной службе и Госэнергоэффективности. Назначена Анна Лигун заместителем министра энергетики, уволены Николай Колесник и Владимир Коротков, а также Елена Высоцкая.
Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в министерствах и ведомствах. Решения касаются руководящего состава Министерства энергетики, Национальной социальной сервисной службы и Госэнергоэффективности. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Согласно решению правительства, на должность заместителя министра энергетики Украины назначена Анна Лигун. В то же время с этой же должности был уволен Николай Колесник.
Изменения коснулись и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. С должности заместителя главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уволен Владимир Коротков.
Существенные ротации произошли в структуре Национальной социальной сервисной службы Украины. Кабмин уволил Елену Высоцкую с должности первого заместителя главы службы. Временное исполнение обязанностей главы Нацсоцслужбы возложено на Юрия Генсицкого.
Все кадровые решения были приняты на очередном заседании Кабинета Министров и вступают в силу с момента подписания соответствующих распоряжений.
