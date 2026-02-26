$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 3270 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 6648 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 9834 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 18251 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 14299 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 69694 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 39630 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 49554 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62954 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53823 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кабмин произвел кадровые изменения в Минэнергетики, Нацсоцслужбе и Госэнергоэффективности

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в Министерстве энергетики, Национальной социальной сервисной службе и Госэнергоэффективности. Назначена Анна Лигун заместителем министра энергетики, уволены Николай Колесник и Владимир Коротков, а также Елена Высоцкая.

Кабмин произвел кадровые изменения в Минэнергетики, Нацсоцслужбе и Госэнергоэффективности

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в министерствах и ведомствах. Решения касаются руководящего состава Министерства энергетики, Национальной социальной сервисной службы и Госэнергоэффективности. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН

Детали

Согласно решению правительства, на должность заместителя министра энергетики Украины назначена Анна Лигун. В то же время с этой же должности был уволен Николай Колесник.

Изменения коснулись и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. С должности заместителя главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уволен Владимир Коротков.

Существенные ротации произошли в структуре Национальной социальной сервисной службы Украины. Кабмин уволил Елену Высоцкую с должности первого заместителя главы службы. Временное исполнение обязанностей главы Нацсоцслужбы возложено на Юрия Генсицкого.

Все кадровые решения были приняты на очередном заседании Кабинета Министров и вступают в силу с момента подписания соответствующих распоряжений.

Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности15.09.25, 22:44 • 11441 просмотр

Андрей Тимощенков

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Министерство энергетики Украины
Украина