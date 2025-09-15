$41.280.03
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 17923 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
14:18 • 19359 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
15 сентября, 12:27 • 24002 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
15 сентября, 09:58 • 27147 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
15 сентября, 05:44 • 58074 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 36955 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32799 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
14 сентября, 13:13 • 36400 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58727 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Кабинет министров Украины провел кадровые изменения, назначив Дмитрия Макаренко главой Госгеокадастра. Максима Малашкина назначен государственным секретарем Министерства обороны, заменив Ивана Сопигу.

Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений, в частности был назначен новый глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил Ивана Сопигу с должности государственного секретаря Министерства обороны и переназначил его на должность заместителя госсекретаря Кабмина. Вместо Сопиги, государственным секретарем Министерства обороны был назначен Максим Малашкин.

Дмитрий Макаренко был уволен с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и назначен главой этой службы.

Также была уволена Ирина Постоловская с должности заместителя Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции, а также Вита Шаповалова с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командиров 17-го и 20-го корпусов, Владимира Силенко и Максима Китугина, из-за упущений в управлении войсками. Это привело к потерям личного состава и территорий на Запорожском и Новопавловском направлениях.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Министерство обороны Украины
Александр Сырский
Украина