Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности
Киев • УНН
Кабинет министров Украины провел кадровые изменения, назначив Дмитрия Макаренко главой Госгеокадастра. Максима Малашкина назначен государственным секретарем Министерства обороны, заменив Ивана Сопигу.
Кабинет министров провел ряд кадровых назначений, в частности был назначен новый глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил Ивана Сопигу с должности государственного секретаря Министерства обороны и переназначил его на должность заместителя госсекретаря Кабмина. Вместо Сопиги, государственным секретарем Министерства обороны был назначен Максим Малашкин.
Дмитрий Макаренко был уволен с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и назначен главой этой службы.
Также была уволена Ирина Постоловская с должности заместителя Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции, а также Вита Шаповалова с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.
Напомним
