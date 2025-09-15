Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади
Київ • УНН
Кабінет міністрів України провів кадрові зміни, призначивши Дмитра Макаренка головою Держгеокадастру. Максима Малашкіна призначено державним секретарем Міністерства оборони, замінивши Івана Сопігу.
Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень, зокрема було призначено нового голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, Кабмін звільнив Івана Сопігу з посади державного секретаря Міністерства оборони та перепризначив його на посаді заступника держсекретаря Кабміну. Замість Сопіги, державним секретарем Міністерства оборони було призначено Максима Малашкіна.
Дмитра Макаренка було звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та призначено головою цієї служби.
Також було звільнено Ірину Постоловську з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції, а також Віту Шаповалову з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.
Нагадаємо
