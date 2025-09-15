Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 13449 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 17732 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 19273 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 23925 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 27087 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 58014 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 36921 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32790 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36390 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58711 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
67%
753мм
Популярнi новини
Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміниPhoto15 вересня, 10:01 • 7736 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 15656 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto14:15 • 14645 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15:01 • 4606 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37 • 5380 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 1696 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 35505 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 39361 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 58013 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 34613 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Олександр Сирський
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Китай
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 26585 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 26922 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 33099 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 39164 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 88705 перегляди
Актуальне
TikTok
Eurofighter Typhoon
Ручна граната
Bild
The New York Times

Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет міністрів України провів кадрові зміни, призначивши Дмитра Макаренка головою Держгеокадастру. Максима Малашкіна призначено державним секретарем Міністерства оборони, замінивши Івана Сопігу.

Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади

Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень, зокрема було призначено нового голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін звільнив Івана Сопігу з посади державного секретаря Міністерства оборони та перепризначив його на посаді заступника держсекретаря Кабміну. Замість Сопіги, державним секретарем Міністерства оборони було призначено Максима Малашкіна.

Дмитра Макаренка було звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та призначено головою цієї служби.

Також було звільнено Ірину Постоловську з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції, а також Віту Шаповалову з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командирів 17-го та 20-го корпусів, Володимира Сіленка та Максима Кітугіна, через упущення в управлінні військами. Це призвело до втрат особового складу та територій на Запорізькому та Новопавлівському напрямках.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Олександр Сирський
Україна