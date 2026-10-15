Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить

Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький і додав, що безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом, передає УНН.

Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання. Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття. Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати

Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог

За його словами, батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання — прогнозованими.

Якщо укриття не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші предмети за потреби можна вивчати дистанційно. Укриття шкіл, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови. МОН щомісяця відстежуватиме виконання рішення