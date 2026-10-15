$44.980.1050.350.09
ukenru
15:14 • 2954 перегляди
Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
14:54 • 5636 перегляди
Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить
14:20 • 8500 перегляди
Лагард може достроково залишити посаду голови Європейського центробанку - чим займатиметься
Ексклюзив
14:05 • 9254 перегляди
Чи можна вакцинуватися від грипу вагітним і матерям, які годують: відповідь лікаря
Ексклюзив
13:50 • 9476 перегляди
Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах
Ексклюзив
13:05 • 17367 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
12:45 • 15075 перегляди
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічіVideo
12:19 • 21641 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo
Ексклюзив
10:58 • 36206 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
10:14 • 27527 перегляди
Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.7м/с
68%
755мм
Популярнi новини
FT: США висунули ідею розморозити частину активів рф для відновлення мирних переговорів15 жовтня, 05:48 • 10639 перегляди
У США подали позов з вимогою усунення Кушнера з посади спеціального посланця Трампа 15 жовтня, 06:41 • 16482 перегляди
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15015 жовтня, 08:26 • 44735 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 31715 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT11:07 • 14472 перегляди
Публікації
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
13:05 • 17374 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo12:19 • 21650 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
10:58 • 36214 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 60843 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 91467 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Антоніу Кошта
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 2998 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 31817 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 64028 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 60882 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 59465 перегляди
Актуальне
Starlink
Financial Times
Су-34
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить

Київ • УНН

 • 5658 перегляди

Школи самі обиратимуть формат навчання з огляду на безпеку та можливості укриттів. Під час тривоги перебування дітей і педагогів в укритті обов’язкове.

Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить
Фото ілюстративне

Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький і додав, що безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом, передає УНН.

Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання. Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття. Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати 

- повідомив Корецький.

Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог14.09.26, 19:13 • 94473 перегляди

За його словами, батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання — прогнозованими.

Якщо укриття не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші предмети за потреби можна вивчати дистанційно. Укриття шкіл, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови. МОН щомісяця відстежуватиме виконання рішення 

- додав прем'єр. 

Корецький наголосив, що безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов'язкове.

Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл01.10.26, 15:29 • 102244 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітикаОсвіта
Школа
Повітряна тривога
Війна в Україні
Міністерство освіти і науки України