Обучение во время длительных воздушных тревог — какое решение приняло правительство и что оно изменит

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Правительство приняло решение об организации обучения во время длительных воздушных тревог. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий и добавил, что безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом, передает УНН.

Общины должны уделить особое внимание этой задаче и помочь учреждениям образования адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности. В частности, проработать возможность использования других оборудованных укрытий для проведения обучения. Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом ситуации с безопасностью, вместимости и оснащения укрытия. Занятия могут проходить в классах, укрытиях или сочетать очный и дистанционный форматы - сообщил Корецкий.

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По его словам, родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения — прогнозируемыми.

Если укрытие не позволяет очно провести все занятия, приоритет отдается предметам математической, естественно-научной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных отраслей. Другие предметы при необходимости можно изучать дистанционно. Укрытия школ, работающих очно, должны быть пригодными для длительного пребывания детей. Там должны быть учебные места, освещение, резервное питание, интернет и надлежащие санитарные условия. МОН ежемесячно будет отслеживать выполнение решения - добавил премьер-министр.

Корецкий подчеркнул, что безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.

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