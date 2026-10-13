Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОН
Київ • УНН
Через атаку рф майже повністю вигорів корпус РДГУ, постраждалі є серед працівників. Університет може перейти на дистанційне навчання.
Навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету горів внаслідок атаки рф 13 жовтня. Студенти були в укриттях, постраждали працівники вишу. Корпус непридатний для навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, пише УНН.
Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі Рівненського державного гуманітарного університету. За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло
З його слів, займання ліквідовано, продовжується розбір завалів.
"За інформацією закладу, всі студенти перебували в укриттях. Є постраждалі серед адміністративних працівників університету", - повідомив міністр.
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Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови. Постраждали також сусідні навчальні корпуси: зокрема, вибито вікна
За його даними, повний масштаб пошкоджень уточнюється.
Чи будуть зміни у навчанні
"Університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця цього тижня. Надалі організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій", - повідомив голова МОН.
У ДСНС України та поліції Рівненщини показали наслідки атаки рф у центрі Рівного.