Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОН

Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW

Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW

Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW

Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW