Міносвіти розкрило, який університет постраждав через нічну атаку рф у Києві

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Відомо про кількох постраждалих, а загиблих серед студентів і працівників немає. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко 27 жовтня, передає УНН.

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За словами міністра, цієї ночі росія знову цинічно вдарила по обʼєктах освітньої інфраструктури.

"Через обстріли постраждали навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Попередньо відомо про декількох постраждалих. Їм надана необхідна медична допомога. На щастя, загиблих серед студентів та працівників немає. Інформація, що була розповсюджена напередодні вночі, - не підтвердилась", - написав Бутенко у соцмережах.

"Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок - ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям москви немає жодних виправдань. Вкотре прошу всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище - безальтернативний варіант при російських обстрілах", – заявив міністр освіти та науки.

Наразі, за його словами, університет проводить оцінку збитків.

Що відомо про університет ДТЕУ

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) здійснює підготовку та підвищення кваліфікації фахівців із зовнішньої та внутрішньої торгівлі, економіки, міжнародних економічних відносин, публічного управління та адміністрування, фінансів і банківської справи, страхування, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, обліку й оподаткування, фінансового контролю та аудиту, менеджменту, маркетингу, журналістики, права, міжнарод­ного права, туризму, готельного і ресторанного бізнесу, харчових технологій, психології, філології, соціології та ІТ-галузі: кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних наук, системного аналізу за даними на вебсайті вишу.

За даними з відкритих джерел, у 2025 році згідно міжнародного QS World University Rankings by Subject 2025 у галузі "Соціальні науки і менеджмент" за напрямком "Економіка та Економетрія" отримав Rank 551-700 в світі (увійшов в ТОП-5 найкращих університетів України та став одним із 10 українських ЗВО, що входять до рейтингу).

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про 16 ракет і понад 280 дронів, якими рф атакувала Україну. Є влучання та 12 постраждалих від удару по кампусу вишу у Києві.