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Міносвіти розкрило, який університет постраждав через нічну атаку рф у Києві

Київ • УНН

 • 4924 перегляди

Унаслідок нічної атаки рф у Києві пошкоджено корпуси та гуртожитки ДТЕУ, кілька людей постраждали. Загиблих серед студентів і працівників немає.

Міносвіти розкрило, який університет постраждав через нічну атаку рф у Києві

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Відомо про кількох постраждалих, а загиблих серед студентів і працівників немає. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко 27 жовтня, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, цієї ночі росія знову цинічно вдарила по обʼєктах освітньої інфраструктури. 

"Через обстріли постраждали навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Попередньо відомо про декількох постраждалих. Їм надана необхідна медична допомога. На щастя, загиблих серед студентів та працівників немає. Інформація, що була розповсюджена напередодні вночі, - не підтвердилась", - написав Бутенко у соцмережах.

"Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок - ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям москви немає жодних виправдань. Вкотре прошу всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище - безальтернативний варіант при російських обстрілах", – заявив міністр освіти та науки.

Наразі, за його словами, університет проводить оцінку збитків.

Що відомо про університет ДТЕУ

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) здійснює підготовку та підвищення кваліфікації фахівців із зовнішньої та внутрішньої торгівлі, економіки, міжнародних економічних відносин, публічного управління та адміністрування, фінансів і банківської справи, страхування, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, обліку й оподаткування, фінансового контролю та аудиту, менеджменту, маркетингу, журналістики, права, міжнарод­ного права, туризму, готельного і ресторанного бізнесу, харчових технологій, психології, філології, соціології та ІТ-галузі: кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних наук, системного аналізу за даними на вебсайті вишу.

За даними з відкритих джерел, у 2025 році згідно міжнародного QS World University Rankings by Subject 2025 у галузі "Соціальні науки і менеджмент" за напрямком "Економіка та Економетрія" отримав Rank 551-700 в світі (увійшов в ТОП-5 найкращих університетів України та став одним із 10 українських ЗВО, що входять до рейтингу).

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про 16 ракет і понад 280 дронів, якими рф атакувала Україну. Є влучання та 12 постраждалих від удару по кампусу вишу у Києві.

Алла Кіосак

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