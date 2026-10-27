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Минобразования раскрыло, какой университет пострадал в результате ночной атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 4172 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киев повреждены корпуса и общежития ГТЭУ, несколько человек пострадали. Погибших среди студентов и работников нет.

Минобразования раскрыло, какой университет пострадал в результате ночной атаки рф на Киев

В результате ночного российского обстрела Киева повреждены учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета. Известно о нескольких пострадавших, погибших среди студентов и работников нет. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко 27 октября, передает УНН.

Детали

По словам министра, этой ночью Россия вновь цинично нанесла удар по объектам образовательной инфраструктуры. 

"В результате обстрелов пострадали учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета. Предварительно известно о нескольких пострадавших. Им оказана необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших среди студентов и работников нет. Информация, распространенная минувшей ночью, — не подтвердилась", — написал Бутенко в соцсетях.

"Это уже в который раз страна-террорист атакует учебные заведения. Университет, научное учреждение, колледж, школа или детский сад — враг без всякой жалости или человечности направляет свои ракеты на детей, учителей и ученых. Циничным действиям Москвы нет никаких оправданий. В очередной раз прошу всех участников образовательного процесса: во время воздушной тревоги важно немедленно пройти в укрытие. Безопасность должна быть превыше всего, а укрытие — безальтернативный вариант при российских обстрелах", — заявил министр образования и науки.

В настоящее время, по его словам, университет проводит оценку ущерба.

Что известно об университете ГТЭУ

Государственный торгово-экономический университет (ГТЭУ) осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов по внешней и внутренней торговле, экономике, международным экономическим отношениям, публичному управлению и администрированию, финансам и банковскому делу, страхованию, предпринимательству, торговле и биржевой деятельности, учету и налогообложению, финансовому контролю и аудиту, менеджменту, маркетингу, журналистике, праву, международному праву, туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу, пищевым технологиям, психологии, филологии, социологии и ИТ-отрасли: кибербезопасности, инженерии программного обеспечения, компьютерным наукам, системному анализу согласно данным на веб-сайте вуза.

По данным из открытых источников, в 2025 году согласно международному рейтингу QS World University Rankings by Subject 2025 в области "Социальные науки и менеджмент" по направлению "Экономика и эконометрика" получил Rank 551-700 в мире (вошел в ТОП-5 лучших университетов Украины и стал одним из 10 украинских вузов, вошедших в рейтинг)  

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил о 16 ракетах и более 280 дронах, которыми РФ атаковала Украину. Есть попадания и 12 пострадавших в результате удара по кампусу вуза в Киеве.

Алла Киосак

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