Як наздогнати шкільну програму через "прогалини" на тлі тривог - МОН випустило посібник
Київ • УНН
МОН презентувало посібник для подолання освітніх втрат учнів через перервані тривогами уроки. Він містить кроки діагностики й підтримки.
Міністерство освіти і науки України випустило посібник із надолуження освітніх втрат учнів, які виникають, зокрема, через переривання уроків під час повітряних тривог, передає УНН.
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"Повітряні тривоги переривають уроки, змушують змінювати розклад і формати навчання. У таких умовах учні можуть мати різні навчальні труднощі, тому вчителеві важливо вчасно виявляти їх та визначати, у чому саме потрібна допомога", – йдеться у дописі міністерства.
У МОН на картках показали основні кроки роботи з надолуження освітніх втрат: від діагностики навчальних потреб до планування підтримки, добору завдань і моніторингу прогресу. Це, як очікується, "допоможе визначити пріоритети й працювати з конкретними прогалинами".
Нагадаємо
У Києві школи працюють за індивідуальними адаптивними алгоритмами, які враховують різні сценарії розвитку безпекової ситуації. Зокрема, під час дистанційного навчання повітряна тривога не означає автоматичного завершення уроку - заняття призупиняють на час, необхідний учням і педагогу, щоб перейти у безпечніше місце, після чого його можна продовжити.