Как наверстать школьную программу из-за "пробелов" на фоне тревог - МОН выпустило пособие
Киев • УНН
МОН представило пособие для преодоления образовательных потерь учащихся из-за уроков, прерванных тревогами. Оно содержит шаги по диагностике и поддержке.
Министерство образования и науки Украины выпустило пособие по восполнению образовательных потерь учащихся, которые возникают, в частности, из-за прерывания уроков во время воздушных тревог, передает УНН.
Детали
"Воздушные тревоги прерывают уроки, вынуждают менять расписание и форматы обучения. В таких условиях у учащихся могут возникать различные учебные трудности, поэтому учителю важно своевременно выявлять их и определять, в какой именно помощи есть необходимость", – говорится в сообщении министерства.
В МОН на карточках показали основные этапы работы по восполнению образовательных потерь: от диагностики учебных потребностей до планирования поддержки, подбора заданий и мониторинга прогресса. Это, как ожидается, "поможет определить приоритеты и работать с конкретными пробелами".
Напомним
В Киеве школы работают по индивидуальным адаптивным алгоритмам, которые учитывают различные сценарии развития ситуации с безопасностью. В частности, во время дистанционного обучения воздушная тревога не означает автоматического завершения урока - занятие приостанавливают на время, необходимое ученикам и педагогу, чтобы перейти в более безопасное место, после чего его можно продолжить.