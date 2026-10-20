Понад 226 тисяч - у МОН заявили про рекорд вступної кампанії 2026 року

Українські заклади вищої освіти зарахували на бакалаврат 226 932 вступники, що на 31 770 більше, ніж торік. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, пише УНН.

Маємо результати вступної кампанії 2026 року. Станом на 15 жовтня, день завершення кампанії, на бакалаврат до українських закладів вищої освіти зараховано понад 237 тисяч вступників — на 16% більше, ніж торік - йдеться у повідомленні.

Загалом цьогоріч вступники на всі рівні вищої освіти подали понад 1,3 мільйона заяв. Це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення.

За кожною із цих цифр — молоді люди, які пов'язують своє майбутнє з українською освітою. Попри війну, безпекові виклики та всі труднощі, з якими сьогодні стикаються наші університети - зауважив Бутенко.

Він зазначив, що особливо важливо, що зростає інтерес до спеціальностей, потрібних для відбудови та розвитку України.

Порівняно з минулим роком кількість зарахованих на бюджет за напрямом будівництва та цивільної інженерії зросла майже на 32%, електричної інженерії — на 40%, автоматизації та робототехніки — майже на 30%.

П'ятірка спеціальностей із найбільшою кількістю зарахованих на бюджет на бакалаврат:

середня освіта — 5 749 вступників;

будівництво та цивільна інженерія — 3 318;

комп’ютерні науки — 2 946;

електрична інженерія — 2 864;

агрономія — 2 343.

Маємо результати й на інших рівнях вищої освіти. На магістратуру після бакалаврату зараховано понад 97 тисяч вступників, із них понад 28 тисяч — на бюджет. Ще 10 249 вступників зараховано на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру після школи, - зазначив Бутенко.

Підготовку докторів філософії та докторів мистецтва розпочинають 6 410 вступників — на 11,2% більше, ніж торік. Понад 5,2 тисячі з них навчатимуться за бюджетні кошти.

Понад половина вступників отримують ту чи іншу форму державної підтримки – бюджетні місця, переведення на бюджет завдяки перерозподілу місць або гранти, які покривають частину вартості контрактного навчання.

Цьогоріч грантова підтримка вперше поширилася й на вступників до магістратури на основі бакалавра: базові суми грантів становлять 27 або 40 тисяч гривень на навчальний рік.

Ще один важливий результат: майже 73% вступників, зарахованих на бюджет на бакалаврат і медичну магістратуру, отримали місце за своїм першим пріоритетом, а понад 93% — за одним із перших трьох - резюмував Бутенко.

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