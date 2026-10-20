Более 226 тысяч — в МОН заявили о рекорде вступительной кампании 2026 года
Киев • УНН
Украинские вузы зачислили более 237 тысяч бакалавров — на 16% больше, чем в прошлом году. Количество заявлений на все уровни образования превысило 1,3 млн.
Украинские учреждения высшего образования зачислили на бакалавриат 226 932 абитуриента, что на 31 770 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, пишет УНН.
Имеем результаты вступительной кампании 2026 года. По состоянию на 15 октября, день завершения кампании, на бакалавриат в украинские учреждения высшего образования зачислено более 237 тысяч абитуриентов — на 16% больше, чем в прошлом году
Всего в этом году абитуриенты на всех уровнях высшего образования подали более 1,3 миллиона заявлений. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения.
За каждой из этих цифр — молодые люди, которые связывают свое будущее с украинским образованием. Несмотря на войну, вызовы безопасности и все трудности, с которыми сегодня сталкиваются наши университеты
Он отметил, что особенно важно то, что растет интерес к специальностям, необходимым для восстановления и развития Украины.
По сравнению с прошлым годом количество зачисленных на бюджет по направлению строительства и гражданской инженерии выросло почти на 32%, электрической инженерии — на 40%, автоматизации и робототехники — почти на 30%.
Пятерка специальностей с наибольшим количеством зачисленных на бюджет на бакалавриат:
- среднее образование — 5 749 абитуриентов;
- строительство и гражданская инженерия — 3 318;
- компьютерные науки — 2 946;
- электрическая инженерия — 2 864;
- агрономия — 2 343.
Имеем результаты и на других уровнях высшего образования. В магистратуру после бакалавриата зачислено более 97 тысяч абитуриентов, из них более 28 тысяч — на бюджет. Еще 10 249 абитуриентов зачислены в медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру после школы,
Подготовку докторов философии и докторов искусств начинают 6 410 абитуриентов — на 11,2% больше, чем в прошлом году. Более 5,2 тысячи из них будут обучаться за счет бюджетных средств.
Более половины абитуриентов получают ту или иную форму государственной поддержки — бюджетные места, перевод на бюджет благодаря перераспределению мест или гранты, покрывающие часть стоимости контрактного обучения.
В этом году грантовая поддержка впервые распространилась и на абитуриентов магистратуры на основе бакалавриата: базовые суммы грантов составляют 27 или 40 тысяч гривен на учебный год.
Еще один важный результат: почти 73% абитуриентов, зачисленных на бюджет на бакалавриат и в медицинскую магистратуру, получили место по своему первому приоритету, а более 93% — по одному из первых трех
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