Более 226 тысяч — в МОН заявили о рекорде вступительной кампании 2026 года

Украинские учреждения высшего образования зачислили на бакалавриат 226 932 абитуриента, что на 31 770 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, пишет УНН.

Имеем результаты вступительной кампании 2026 года. По состоянию на 15 октября, день завершения кампании, на бакалавриат в украинские учреждения высшего образования зачислено более 237 тысяч абитуриентов — на 16% больше, чем в прошлом году - говорится в сообщении.

Всего в этом году абитуриенты на всех уровнях высшего образования подали более 1,3 миллиона заявлений. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения.

За каждой из этих цифр — молодые люди, которые связывают свое будущее с украинским образованием. Несмотря на войну, вызовы безопасности и все трудности, с которыми сегодня сталкиваются наши университеты - отметил Бутенко.

Он отметил, что особенно важно то, что растет интерес к специальностям, необходимым для восстановления и развития Украины.

По сравнению с прошлым годом количество зачисленных на бюджет по направлению строительства и гражданской инженерии выросло почти на 32%, электрической инженерии — на 40%, автоматизации и робототехники — почти на 30%.

Пятерка специальностей с наибольшим количеством зачисленных на бюджет на бакалавриат:

среднее образование — 5 749 абитуриентов;

строительство и гражданская инженерия — 3 318;

компьютерные науки — 2 946;

электрическая инженерия — 2 864;

агрономия — 2 343.

Имеем результаты и на других уровнях высшего образования. В магистратуру после бакалавриата зачислено более 97 тысяч абитуриентов, из них более 28 тысяч — на бюджет. Еще 10 249 абитуриентов зачислены в медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру после школы, - отметил Бутенко.

Подготовку докторов философии и докторов искусств начинают 6 410 абитуриентов — на 11,2% больше, чем в прошлом году. Более 5,2 тысячи из них будут обучаться за счет бюджетных средств.

Более половины абитуриентов получают ту или иную форму государственной поддержки — бюджетные места, перевод на бюджет благодаря перераспределению мест или гранты, покрывающие часть стоимости контрактного обучения.

В этом году грантовая поддержка впервые распространилась и на абитуриентов магистратуры на основе бакалавриата: базовые суммы грантов составляют 27 или 40 тысяч гривен на учебный год.

Еще один важный результат: почти 73% абитуриентов, зачисленных на бюджет на бакалавриат и в медицинскую магистратуру, получили место по своему первому приоритету, а более 93% — по одному из первых трех - резюмировал Бутенко.

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