Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН заверили, что законодательно такого не предусматривается

Кабинет министров принял постановление, которым студентам, аспирантам и преподавателям будет предоставляться отсрочка на семестр обучения, поэтому во время каникул существует вероятность, что их могут мобилизовать в ряды ВСУ. Министр образования Оксен Лисовой заверил, что никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, имеющих право на отсрочку, не предвидится.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Романа Грищука и Оксена Лисового.

Детали

16 января вступило в силу постановление Кабинета о порядке отсрочки от призыва на военную службу. И два абзаца вызывают беспокойство и у педагогов, и у меня лично. Они противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке и могут вызвать очень неоднозначную трактовку. Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 приложения 5 (студенты, аспиранты) предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев - написал Грищук

Также он отметил, что отсрочка для педагогов, научно-педагогических работников предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как это видит Кабинет министров? По студентам те же риски сами. Постановление срочно надо приводить в соответствие с законом. Преподавателям отсрочка на время трудового договора, студентам на весь период обучения - добавил Грищук.

Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что «ни одна мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с законом „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, не предвидится».

Никаких дискуссий и обсуждений по этому поводу на правительственном уровне не происходит. Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных центральными органами исполнительной власти по этому вопросу будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации - отметил Лисовой.

Впоследствии Грищук сообщил, что правительство планирует внести измененияи в порядок предоставления отсрочек.

Напомним,

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