Словаччина приєднається до обговорення "стіни дронів", а від імені Угорщини говорити у Єврокомісії не будуть - речник

До ініційованої у ЄС зустрічі щодо "стіни дронів" у п'ятницю, 26 вересня під головуванням єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, долучиться Словаччина, повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу у середу, додавши, що що стосується Угорщини - він не говоритиме від імені цієї країни, пише УНН.

Деталі

"Щодо Словаччини та Угорщини, я можу підтвердити, що Словаччину тепер додано до списку держав-членів (учасників зустрічі - ред.), доповнюючи сім держав-членів, Данію та Україну", - сказав Реньє.

"У мене немає точного порядку денного на цьому етапі, щоб поділитися, але те, чого можна очікувати від цієї зустрічі, і те, чого ми точно очікуємо від держав-членів, - це не просто зустріч, яка гарно виглядатиме на папері, це зустріч із твердими зобов'язаннями та конкретними результатами", - зауважив речник Єврокомісії.

З його слів, ця ініціатива - "реальна потреба, яка у нас є". "Будівництво стіни дронів – це конкретна потреба, яку Європа повинна будувати зараз, і знову ж таки, ми очікуємо твердої відданості від держав-членів, які беруть участь у цій зустрічі, і ми очікуємо дуже хороших результатів", - наголосив він.

"Це спільне бажання співпрацювати", - вказав Реньє.

Щодо Угорщини речник Єврокомісії зазначив: "Я не говоритиму від імені Угорщини. Це рішення Угорщини".

Також речник Єврокомісії вказав стосовно "стіни дронів", що "обов'язково також відбудуться переговори з нашими партнерами по НАТО".

Доповнення

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС може значно покращити свої можливості виявлення дронів протягом року, але знадобиться набагато більше часу, щоб створити повноцінну мережу на суші та на морі, здатну відстежувати та знищувати цілі.

Ідея так званої "стіни дронів" швидко набула популярності після хвилі вторгнень росії в повітряний простір країн ЄС в останні тижні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила це однією з головних заяв у своїй доповіді про стан справ у ЄС у вересні.