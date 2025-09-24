$41.380.00
Ексклюзив
13:04 • 2934 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 9158 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12035 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 20318 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15144 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 26371 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17062 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17750 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14834 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27287 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Словаччина приєднається до обговорення "стіни дронів", а від імені Угорщини говорити у Єврокомісії не будуть - речник

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Словаччина долучиться до ініційованої у ЄС зустрічі щодо "стіни дронів" 26 вересня під головуванням єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса. Єврокомісія очікує від держав-членів конкретних результатів та твердих зобов'язань щодо цієї ініціативи.

Словаччина приєднається до обговорення "стіни дронів", а від імені Угорщини говорити у Єврокомісії не будуть - речник

До ініційованої у ЄС зустрічі щодо "стіни дронів" у п'ятницю, 26 вересня під головуванням єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, долучиться Словаччина, повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу у середу, додавши, що що стосується Угорщини - він не говоритиме від імені цієї країни, пише УНН.

Деталі

"Щодо Словаччини та Угорщини, я можу підтвердити, що Словаччину тепер додано до списку держав-членів (учасників зустрічі - ред.), доповнюючи сім держав-членів, Данію та Україну", - сказав Реньє.

Україна запрошена: ЄС обговорить створення "стіни дронів" на східному кордоні після вторгнення російських БпЛА до Польщі19.09.25, 03:56 • 4087 переглядiв

"У мене немає точного порядку денного на цьому етапі, щоб поділитися, але те, чого можна очікувати від цієї зустрічі, і те, чого ми точно очікуємо від держав-членів, - це не просто зустріч, яка гарно виглядатиме на папері, це зустріч із твердими зобов'язаннями та конкретними результатами", - зауважив речник Єврокомісії.

З його слів, ця ініціатива - "реальна потреба, яка у нас є". "Будівництво стіни дронів – це конкретна потреба, яку Європа повинна будувати зараз, і знову ж таки, ми очікуємо твердої відданості від держав-членів, які беруть участь у цій зустрічі, і ми очікуємо дуже хороших результатів", - наголосив він.

"Це спільне бажання співпрацювати", - вказав Реньє.

Щодо Угорщини речник Єврокомісії зазначив: "Я не говоритиму від імені Угорщини. Це рішення Угорщини".

Також речник Єврокомісії вказав стосовно "стіни дронів", що "обов'язково також відбудуться переговори з нашими партнерами по НАТО".

"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22.09.25, 12:32 • 75032 перегляди

Доповнення

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС може значно покращити свої можливості виявлення дронів протягом року, але знадобиться набагато більше часу, щоб створити повноцінну мережу на суші та на морі, здатну відстежувати та знищувати цілі.

Ідея так званої "стіни дронів" швидко набула популярності після хвилі вторгнень росії в повітряний простір країн ЄС в останні тижні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила це однією з головних заяв у своїй доповіді про стан справ у ЄС у вересні.

Юлія Шрамко

