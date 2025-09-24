Словакия присоединится к обсуждению "стены дронов", а от имени Венгрии говорить в Еврокомиссии не будут - спикер

К инициированной в ЕС встрече по "стене дронов" в пятницу, 26 сентября, под председательством еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, присоединится Словакия, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в среду, добавив, что что касается Венгрии - он не будет говорить от имени этой страны, пишет УНН.

Детали

"Что касается Словакии и Венгрии, я могу подтвердить, что Словакия теперь добавлена в список государств-членов (участников встречи - ред.), дополняя семь государств-членов, Данию и Украину", - сказал Ренье.

"У меня нет точной повестки дня на этом этапе, чтобы поделиться, но то, чего можно ожидать от этой встречи, и то, чего мы точно ожидаем от государств-членов, - это не просто встреча, которая будет хорошо выглядеть на бумаге, это встреча с твердыми обязательствами и конкретными результатами", - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, эта инициатива - "реальная потребность, которая у нас есть". "Строительство стены дронов – это конкретная потребность, которую Европа должна строить сейчас, и опять же, мы ожидаем твердой приверженности от государств-членов, участвующих в этой встрече, и мы ожидаем очень хороших результатов", - подчеркнул он.

"Это общее желание сотрудничать", - указал Ренье.

Что касается Венгрии, представитель Еврокомиссии отметил: "Я не буду говорить от имени Венгрии. Это решение Венгрии".

Также представитель Еврокомиссии указал относительно "стены дронов", что "обязательно также состоятся переговоры с нашими партнерами по НАТО".

Дополнение

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС может значительно улучшить свои возможности обнаружения дронов в течение года, но понадобится гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели.

Идея так называемой "стены дронов" быстро приобрела популярность после волны вторжений России в воздушное пространство стран ЕС в последние недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала это одним из главных заявлений в своем докладе о состоянии дел в ЕС в сентябре.