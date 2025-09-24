Словакия присоединится к обсуждению "стены дронов", а от имени Венгрии говорить в Еврокомиссии не будут - спикер

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 3254 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 9996 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12436 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 21011 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15465 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 26830 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17167 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17780 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14854 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27302 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
62%
756мм
Популярные новости
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 45654 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 36410 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 29806 просмотра
"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне24 сентября, 07:55 • 6248 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 22151 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 21019 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 22301 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 26837 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 36565 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 45811 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Елена Зеленская
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 35180 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 95291 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 55142 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 69299 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 120835 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель

Словакия присоединится к обсуждению "стены дронов", а от имени Венгрии говорить в Еврокомиссии не будут - спикер

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Словакия присоединится к инициированной в ЕС встрече по "стене дронов" 26 сентября под председательством еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса. Еврокомиссия ожидает от государств-членов конкретных результатов и твердых обязательств по этой инициативе.

Словакия присоединится к обсуждению "стены дронов", а от имени Венгрии говорить в Еврокомиссии не будут - спикер

К инициированной в ЕС встрече по "стене дронов" в пятницу, 26 сентября, под председательством еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, присоединится Словакия, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в среду, добавив, что что касается Венгрии - он не будет говорить от имени этой страны, пишет УНН.

Детали

"Что касается Словакии и Венгрии, я могу подтвердить, что Словакия теперь добавлена в список государств-членов (участников встречи - ред.), дополняя семь государств-членов, Данию и Украину", - сказал Ренье.

Украина приглашена: ЕС обсудит создание "стены дронов" на восточной границе после вторжения российских БПЛА в Польшу19.09.25, 03:56 • 4087 просмотров

"У меня нет точной повестки дня на этом этапе, чтобы поделиться, но то, чего можно ожидать от этой встречи, и то, чего мы точно ожидаем от государств-членов, - это не просто встреча, которая будет хорошо выглядеть на бумаге, это встреча с твердыми обязательствами и конкретными результатами", - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, эта инициатива - "реальная потребность, которая у нас есть". "Строительство стены дронов – это конкретная потребность, которую Европа должна строить сейчас, и опять же, мы ожидаем твердой приверженности от государств-членов, участвующих в этой встрече, и мы ожидаем очень хороших результатов", - подчеркнул он.

"Это общее желание сотрудничать", - указал Ренье.

Что касается Венгрии, представитель Еврокомиссии отметил: "Я не буду говорить от имени Венгрии. Это решение Венгрии".

Также представитель Еврокомиссии указал относительно "стены дронов", что "обязательно также состоятся переговоры с нашими партнерами по НАТО".

"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22.09.25, 12:32 • 75055 просмотров

Дополнение

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС может значительно улучшить свои возможности обнаружения дронов в течение года, но понадобится гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели.

Идея так называемой "стены дронов" быстро приобрела популярность после волны вторжений России в воздушное пространство стран ЕС в последние недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала это одним из главных заявлений в своем докладе о состоянии дел в ЕС в сентябре.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Государственная граница Украины
Андрюс Кубилиус
Европейская комиссия
НАТО
Дания
Словакия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина