росія завжди починає з гібридних атак, тому потрібно діяти зараз: Зеленський звернувся до учасників Європейської ради

росія завжди починає з гібридних атак, а потім це стає чимось більшим, і більшим, а тому потрібно діяти зараз - згуртовано й сильно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради, передає УНН.

росія намагається йти далі. Вони завжди починають із гібридних атак. І спершу це щось невелике, потім – щось більше. Завжди є наступний крок. Тому нам треба діяти зараз – згуртовано й сильно. Дякую всім лідерам, які вже розуміють небезпеку та об’єднують сили. Треба зміцнювати наші оборонні можливості, і Україна може реально допомогти. Жодна країна у Європі не має більше досвіду, ніж Україна, у захисті від дронів і ракет. Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити "Стіну дронів". Дрони стають основною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань. Це факт. І ще одним фактом має бути наша спільна готовність захищати наших людей та інфраструктуру. І що швидше ми всі разом реалізуємо програму SAFE, то краще. Вона справді може прискорити реалізацію ідеї "Стіни дронів" - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всім потрібен надійний захист – кожній країні Європи.

Жодна країна не може захистити себе самостійно. Це велика помилка, навіть якщо лише одиниці досі вважають, скажімо, "у нас немає узбережжя" або "нас оточують інші, тому нам не потрібно діяти разом". Сьогодні у Європі немає безпекових питань, які не стосувалися б решти Європи. І це розуміння має нас об’єднати. Нам усім потрібен захист, тому ми всі маємо працювати над тим, щоб "Стіна дронів", гарантії безпеки для України та інші оборонні заходи справді працювали. І це дає нам усім вагомий привід для активізації та розширення оборонного виробництва, для створення проєктів спільного виробництва - додав Зеленський.

За його словами, росія хоче, щоб Європа була розділена, сперечалася, мала слабкий вигляд, і саме на це розраховує москва.

Але ваша підтримка України впродовж цих років доводить інше – що Європа набагато сильніша, ніж багато хто очікував. А те, що ми твердо протистоїмо російським атакам під час цієї війни та справедливо завдаємо ударів у відповідь, коли вони атакують нашу енергетичну систему, доводить, що росія не така сильна, якою хотіла б здаватися. Тому ми не повинні боятися будувати власні моделі безпеки. Гарантії безпеки для України, щойно ми їх реалізуємо, стануть моделлю безпеки й для інших країн Європи - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели коротку тристоронню бесіду перед самітом.