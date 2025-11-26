Министр иностранных дел Латвии прибыла в Киев: детали визита

Фото: x.com/Braze_Baiba

В среду 26 ноября в Киев приехала министр иностранных дел Латвии Байба Браже. На железнодорожном вокзале столицы ее встретил украинский коллега Андрей Сибига, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы МИД Латвии в соцсети "Х".

Детали

Я приехала в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в борьбе за устойчивое и мирное будущее для Европы. Спасибо Андрею Сибиге за теплый прием! Латвийское правительство и все общество поддерживают Украину - заявила Байба Браже.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с Днем независимости Латвии. Он отметил, что Украина благодарна за непоколебимую поддержку Латвии в борьбе с российской агрессией.

Также УНН сообщал, что министры обороны Латвии и Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. Документ предусматривает развитие сотрудничества между странами в сфере оборонных технологий, совместные исследования и обмен опытом в применении вооружения.