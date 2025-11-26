Министр иностранных дел Латвии прибыла в Киев: детали визита
Киев • УНН
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев 26 ноября, где ее встретил украинский коллега Андрей Сибига. Она заявила о поддержке Украины Латвийским правительством и обществом в борьбе за мирное будущее.
Детали
Я приехала в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в борьбе за устойчивое и мирное будущее для Европы. Спасибо Андрею Сибиге за теплый прием! Латвийское правительство и все общество поддерживают Украину
Напомним
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с Днем независимости Латвии. Он отметил, что Украина благодарна за непоколебимую поддержку Латвии в борьбе с российской агрессией.
Также УНН сообщал, что министры обороны Латвии и Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. Документ предусматривает развитие сотрудничества между странами в сфере оборонных технологий, совместные исследования и обмен опытом в применении вооружения.