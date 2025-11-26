Министр иностранных дел Латвии прибыла в Киев: детали визита

$42.400.03
48.950.03
ukenru
10:00 • 852 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 5310 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 17603 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 14772 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 12323 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 22828 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 14734 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 13762 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23825 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40471 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.1м/с
83%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле26 ноября, 02:02 • 10532 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 21098 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26 ноября, 03:33 • 20224 просмотра
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 3582 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать06:56 • 6738 просмотра
публикации
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 17603 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 22828 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 44820 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 53600 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 103750 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьковская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 23395 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 58110 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 75936 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 76424 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 83292 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
YouTube

Министр иностранных дел Латвии прибыла в Киев: детали визита

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев 26 ноября, где ее встретил украинский коллега Андрей Сибига. Она заявила о поддержке Украины Латвийским правительством и обществом в борьбе за мирное будущее.

Министр иностранных дел Латвии прибыла в Киев: детали визита
Фото: x.com/Braze_Baiba

В среду 26 ноября в Киев приехала министр иностранных дел Латвии Байба Браже. На железнодорожном вокзале столицы ее встретил украинский коллега Андрей Сибига, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы МИД Латвии в соцсети "Х".

Детали

Я приехала в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в борьбе за устойчивое и мирное будущее для Европы. Спасибо Андрею Сибиге за теплый прием! Латвийское правительство и все общество поддерживают Украину

- заявила Байба Браже.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с Днем независимости Латвии. Он отметил, что Украина благодарна за непоколебимую поддержку Латвии в борьбе с российской агрессией.

Также УНН сообщал, что министры обороны Латвии и Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. Документ предусматривает развитие сотрудничества между странами в сфере оборонных технологий, совместные исследования и обмен опытом в применении вооружения.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эдгарс Ринкевичс
Андрей Сибига
Латвия
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Киев