Зеленський привітав Рінкевичса з Днем незалежності Латвії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Едгарса Рінкевичса з Днем незалежності Латвії. Україна вдячна Латвії за непохитну підтримку та активну позицію.
Про це інформує УНН з посиланням на допис Зеленського у соцмережі Х.
Щиро вітаю президента Латвії Едгарса Рінкевичса та весь латвійський народ із Днем незалежності!
Він зазначив, що Україна вдячна за непохитну підтримку Латвії, небайдужість та активну позицію "в той час, як ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч заради гарантованого миру й безпеки у Європі".
