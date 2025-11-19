$42.070.02
18 листопада, 22:19 • 19339 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 41454 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 34180 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 35198 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 41831 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 54399 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26446 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 26348 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 27220 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26714 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Зеленський привітав Рінкевичса з Днем незалежності Латвії

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Едгарса Рінкевичса з Днем незалежності Латвії. Україна вдячна Латвії за непохитну підтримку та активну позицію.

Зеленський привітав Рінкевичса з Днем незалежності Латвії

Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Едгарса Рінкевичса з Днем незалежності Латвії. Про це інформує УНН з посиланням на допис Зеленського у соцмережі Х.

Щиро вітаю президента Латвії Едгарса Рінкевичса та весь латвійський народ із Днем незалежності!

- написав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна вдячна за непохитну підтримку Латвії, небайдужість та активну позицію "в той час, як ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч заради гарантованого миру й безпеки у Європі".

Нагадаємо

У середу, 19 листопада, Президент Зеленський вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом. Мета візиту – використати зростаючий тиск США на москву для відновлення дипломатичних зусиль щодо припинення війни з росією.  

Україна та Латвія підписали Меморандум про оборонно-промислове співробітництво05.11.25, 17:47 • 3715 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Едгарс Рінкевичс
Латвія
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна