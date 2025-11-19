Зеленский поздравил Ринкевичса с Днем независимости Латвии

$42.070.02
48.790.20
ukenru
18 ноября, 22:19 • 18557 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 39567 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 32871 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
18 ноября, 16:46 • 33941 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
18 ноября, 14:29 • 40826 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 53056 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
18 ноября, 14:05 • 26175 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 26289 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 27174 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 26691 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0.6м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБУ разоблачила завербованного РФ студента, который изготавливал бомбы для новых терактов в Днепре18 ноября, 21:12 • 5682 просмотра
Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"Video18 ноября, 23:06 • 15321 просмотра
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики00:52 • 6514 просмотра
Правительство Германии на этой неделе утвердит сокращение выплат украинцам01:42 • 8266 просмотра
Россия подняла в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС02:01 • 13018 просмотра
публикации
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 34585 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 53042 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 97497 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 126868 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 117489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Игорь Терехов
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 14784 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 17018 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 35723 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 38047 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 36340 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ATACMS
ИРИС-Т
Ту-95

Зеленский поздравил Ринкевичса с Днем независимости Латвии

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с Днем независимости Латвии. Украина благодарна Латвии за непоколебимую поддержку и активную позицию.

Зеленский поздравил Ринкевичса с Днем независимости Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с Днем независимости Латвии. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети Х.

Искренне поздравляю президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и весь латвийский народ с Днем независимости!

- написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина благодарна за непоколебимую поддержку Латвии, неравнодушие и активную позицию "в то время, как мы продолжаем работать плечом к плечу ради гарантированного мира и безопасности в Европе".

Напомним

В среду, 19 ноября, Президент Зеленский отправится в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Виткоффом. Цель визита – использовать растущее давление США на Москву для возобновления дипломатических усилий по прекращению войны с Россией.  

Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве05.11.25, 17:47 • 3715 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эдгарс Ринкевичс
Латвия
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина