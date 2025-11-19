Зеленский поздравил Ринкевичса с Днем независимости Латвии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с Днем независимости Латвии. Украина благодарна Латвии за непоколебимую поддержку и активную позицию.
Искренне поздравляю президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и весь латвийский народ с Днем независимости!
Он отметил, что Украина благодарна за непоколебимую поддержку Латвии, неравнодушие и активную позицию "в то время, как мы продолжаем работать плечом к плечу ради гарантированного мира и безопасности в Европе".
Напомним
