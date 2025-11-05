Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве

ukenru
Эксклюзив
15:51 • 3978 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 12655 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 19989 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 19004 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 20599 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 27770 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22358 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21217 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18279 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 38609 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 27089 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo5 ноября, 09:17 • 10648 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 12956 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 29350 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 24285 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 12673 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 20003 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 24457 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 29555 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 27777 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Андрей Пышный
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Покровск
Италия
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 2802 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 5712 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 27198 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 35030 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 48418 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЧатГПТ
Фильм

Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Министры обороны Украины и Латвии подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. Стороны обсудили совместные проекты в области безопасности и инноваций, в частности производство беспилотников.

Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве

В Риге состоялась встреча Министра обороны Украины с его латвийским коллегой Андрисом Спрудсом. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере и обсудили совместные проекты в области безопасности и инноваций.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины

Подробности

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества между Украиной и Латвией в сфере оборонных технологий, совместные исследования и обмен опытом в применении вооружения.

Поблагодарил за совместную работу в рамках заседания JEF. Латвия последовательна в своей поддержке Украины – активно поддерживает инициативу PURL, работает над привлечением Украины к проектам в рамках финансирования SAFE и устойчиво председательствует в Коалиции дронов

- говорится в сообщении.

Особое внимание уделено индустриальному сотрудничеству, в частности совместному производству беспилотников. Украинская сторона также готова делиться практическим опытом в их использовании.

Украинская сторона выразила благодарность правительству и народу Латвии за дружескую поддержку Украины

Напомним

В Латвии ограничили доступ к 27 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Эти сайты систематически распространяли одностороннюю информацию о войне России против Украины и оправдывали оккупацию украинских территорий. 

Алла Киосак

Политика
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Рига
Латвия
Украина