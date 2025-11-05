Украина и Латвия подписали Меморандум об оборонно-промышленном сотрудничестве
Киев • УНН
Министры обороны Украины и Латвии подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. Стороны обсудили совместные проекты в области безопасности и инноваций, в частности производство беспилотников.
В Риге состоялась встреча Министра обороны Украины с его латвийским коллегой Андрисом Спрудсом. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере и обсудили совместные проекты в области безопасности и инноваций.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины
Подробности
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества между Украиной и Латвией в сфере оборонных технологий, совместные исследования и обмен опытом в применении вооружения.
Поблагодарил за совместную работу в рамках заседания JEF. Латвия последовательна в своей поддержке Украины – активно поддерживает инициативу PURL, работает над привлечением Украины к проектам в рамках финансирования SAFE и устойчиво председательствует в Коалиции дронов
Особое внимание уделено индустриальному сотрудничеству, в частности совместному производству беспилотников. Украинская сторона также готова делиться практическим опытом в их использовании.
Украинская сторона выразила благодарность правительству и народу Латвии за дружескую поддержку Украины
Напомним
В Латвии ограничили доступ к 27 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Эти сайты систематически распространяли одностороннюю информацию о войне России против Украины и оправдывали оккупацию украинских территорий.