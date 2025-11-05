Україна та Латвія підписали Меморандум про оборонно-промислове співробітництво
Київ • УНН
Міністри оборони України та Латвії підписали Меморандум про співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Сторони обговорили спільні проєкти у галузі безпеки та інновацій, зокрема виробництво безпілотників.
У Ризі відбулася зустріч Міністра оборони України з його латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Сторони підписали Меморандум про співпрацю в оборонно-промисловій сфері та обговорили спільні проєкти у галузі безпеки й інновацій.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України
Деталі
Меморандум передбачає розвиток співпраці між Україною та Латвією у сфері оборонних технологій, спільні дослідження та обмін досвідом у застосуванні озброєння.
Подякував за спільну роботу в межах засідання JEF. Латвія послідовна у своїй підтримці України – активно підтримує ініціативу PURL, працює над долучення України до проєктів у межах фінансування SAFE та стійко головує в Коаліції дронів
Особливу увагу приділено індустріальній співпраці, зокрема спільному виробництву безпілотників. Українська сторона також готова ділитися практичним досвідом у їх використанні.
Українська сторона висловила вдячність уряду та народу Латвії за дружню підтримку України
Нагадаємо
У Латвії обмежили доступ до 27 інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду. Ці сайти систематично розповсюджували односторонню інформацію про війну росії проти України та виправдовували окупацію українських територій.