Ексклюзив
09:34 • 5002 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 17331 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 14442 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 12209 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 22660 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 14684 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 13735 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23809 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40438 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30654 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Міністр закордонних справ Латвії прибула до Києва: деталі візиту

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже прибула до Києва 26 листопада, де її зустрів український колега Андрій Сибіга. Вона заявила про підтримку України Латвійським урядом та суспільством у боротьбі за мирне майбутнє.

Міністр закордонних справ Латвії прибула до Києва: деталі візиту
Фото: x.com/Braze_Baiba

У середу 26 листопада в Київ приїхала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. На залізничному вокзалі столиці її зустрів український колега Андрій Сибіга, повідомляє УНН з посиланням на допис голови МЗС Латвії в соцмережі "Х".

Деталі

Я приїхала до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у боротьбі за стале та мирне майбутнє для Європи. Дякую Андрію Сибізі за теплий прийом! Латвійський уряд і все суспільство підтримують Україну

- заявила Байба Браже.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Едгарса Рінкевичса з Днем незалежності Латвії. Він зазначив, що Україна вдячна за непохитну підтримку Латвії у боротьбі з російською агресією.

Також УНН повідомляв, що міністри оборони Латвії і України підписали Меморандум про співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Документ передбачає розвиток співпраці між країнами у сфері оборонних технологій, спільні дослідження та обмін досвідом у застосуванні озброєння.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Едгарс Рінкевичс
Андрій Сибіга
Латвія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Київ