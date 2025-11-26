Міністр закордонних справ Латвії прибула до Києва: деталі візиту
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже прибула до Києва 26 листопада, де її зустрів український колега Андрій Сибіга. Вона заявила про підтримку України Латвійським урядом та суспільством у боротьбі за мирне майбутнє.
У середу 26 листопада в Київ приїхала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. На залізничному вокзалі столиці її зустрів український колега Андрій Сибіга, повідомляє УНН з посиланням на допис голови МЗС Латвії в соцмережі "Х".
Деталі
Я приїхала до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у боротьбі за стале та мирне майбутнє для Європи. Дякую Андрію Сибізі за теплий прийом! Латвійський уряд і все суспільство підтримують Україну
Нагадаємо
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Едгарса Рінкевичса з Днем незалежності Латвії. Він зазначив, що Україна вдячна за непохитну підтримку Латвії у боротьбі з російською агресією.
Також УНН повідомляв, що міністри оборони Латвії і України підписали Меморандум про співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Документ передбачає розвиток співпраці між країнами у сфері оборонних технологій, спільні дослідження та обмін досвідом у застосуванні озброєння.