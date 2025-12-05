Страны Балтии объединятся для демонтажа железнодорожных путей в рф и беларусь

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 5008 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 10011 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 13380 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 24894 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 22488 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36139 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21151 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21325 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21546 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30103 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
99%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия и еще 11 стран выступили против возвращения украинских детей: в МИД приветствовали резолюцию ООН4 декабря, 16:04 • 3714 просмотра
Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров4 декабря, 16:05 • 3224 просмотра
ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителяVideo4 декабря, 16:22 • 5088 просмотра
путина назвали "морально ответственным" за смерть женщины, отравленной в Солсбери4 декабря, 16:35 • 3206 просмотра
Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море4 декабря, 17:19 • 3500 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 24894 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 28034 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36139 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 43402 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 69382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 12997 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 26283 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 27675 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72464 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75227 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Страны Балтии объединятся для демонтажа железнодорожных путей в рф и беларусь

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Лидеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о необходимости совместного решения по демонтажу железнодорожного сообщения с россией и беларусью. Президенты стран Балтии обсудили этот вопрос и передали его министрам для дальнейшей проработки.

Страны Балтии объединятся для демонтажа железнодорожных путей в рф и беларусь

Если Латвия, Литва и Эстония решат демонтировать железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью, то это решение должно быть общим. Об этом заявили лидеры стран после встречи президентов стран Балтии, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Так, президент Эстонии Алар Карис сказал, что страны обсуждали такую возможность и если демонтаж произойдет, то его нужно будет проводить совместно. Он отметил, что ситуации Латвии, Литвы и Эстонии разные, и сейчас существует транспортное сообщение между Центральной Азией и другими странами, поэтому было бы логично действовать скоординировано. Карис добавил, что этот вопрос является новым и был передан министрам для дальнейшего обсуждения.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность скоординированных действий по Балтийской линии обороны и в сотрудничестве с Польшей, которая также рассматривает вопрос о создании Восточной линии обороны. Он сказал, что Европейская комиссия должна рассмотреть вопрос об обеспечении финансирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Президент Литвы отметил, что отказ от железнодорожных путей в восточные страны стал бы частью мер контрмобильности, над которыми работают страны Балтии

- пишет издание.

Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн13.11.25, 14:59 • 3104 просмотра

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что решения будут общими, но пока они не приняты. Работа будет продолжена на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов.

Ринкевичс сказал, что проблема не ограничивается железными дорогами, поскольку меры по борьбе с мобильностью включают несколько элементов. Он отметил, что страны Балтии образуют общую оборонную зону, поэтому решения должны приниматься совместно, и предложение состоит в том, чтобы рассматривать меры по борьбе с мобильностью и Балтийскую линию обороны как единое комплексное решение

- говорится в статье.

Контекст

Нескольким латвийским министерствам и органам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о влиянии на Латвию сноса железнодорожных путей на российской границе. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что необходимо оценить ситуацию, потому что демонтаж путей в сторону России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, в частности, для товаров из Азии.

Напомним

Латвийское правительство изучает возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию, после встречи президента Эдгарса Ринкевичса с премьер-министром Эвикой Силиней 26 ноября.

кремль использует старые нарративы для оправдания возможной агрессии против стран Балтии - ISW15.10.25, 06:04 • 5190 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Эдгарс Ринкевичс
Беларусь
Гитанас Науседа
Европейская комиссия
Латвия
Азия
Литва
Эстония
Польша