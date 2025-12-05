Страны Балтии объединятся для демонтажа железнодорожных путей в рф и беларусь

Если Латвия, Литва и Эстония решат демонтировать железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью, то это решение должно быть общим. Об этом заявили лидеры стран после встречи президентов стран Балтии, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Так, президент Эстонии Алар Карис сказал, что страны обсуждали такую возможность и если демонтаж произойдет, то его нужно будет проводить совместно. Он отметил, что ситуации Латвии, Литвы и Эстонии разные, и сейчас существует транспортное сообщение между Центральной Азией и другими странами, поэтому было бы логично действовать скоординировано. Карис добавил, что этот вопрос является новым и был передан министрам для дальнейшего обсуждения.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность скоординированных действий по Балтийской линии обороны и в сотрудничестве с Польшей, которая также рассматривает вопрос о создании Восточной линии обороны. Он сказал, что Европейская комиссия должна рассмотреть вопрос об обеспечении финансирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Президент Литвы отметил, что отказ от железнодорожных путей в восточные страны стал бы частью мер контрмобильности, над которыми работают страны Балтии - пишет издание.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что решения будут общими, но пока они не приняты. Работа будет продолжена на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов.

Ринкевичс сказал, что проблема не ограничивается железными дорогами, поскольку меры по борьбе с мобильностью включают несколько элементов. Он отметил, что страны Балтии образуют общую оборонную зону, поэтому решения должны приниматься совместно, и предложение состоит в том, чтобы рассматривать меры по борьбе с мобильностью и Балтийскую линию обороны как единое комплексное решение - говорится в статье.

Контекст

Нескольким латвийским министерствам и органам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о влиянии на Латвию сноса железнодорожных путей на российской границе. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что необходимо оценить ситуацию, потому что демонтаж путей в сторону России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, в частности, для товаров из Азии.

Напомним

Латвийское правительство изучает возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию, после встречи президента Эдгарса Ринкевичса с премьер-министром Эвикой Силиней 26 ноября.

