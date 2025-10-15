кремль использует старые нарративы для оправдания возможной агрессии против стран Балтии - ISW
кремль применяет к странам Балтии те же нарративы, что и для оправдания вторжений в бывшие советские республики. Это создает условия для возможной российской агрессии против НАТО в будущем.
Кремль продолжает применять к странам Балтии те же нарративы, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики на протяжении последних трех десятилетий. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики ссылаются на заявление председателя государственной думы РФ Вячеслава Володина, по словам которого власти Латвии "преследуют" русскоязычных людей в стране, и Россия должна защищать своих "соотечественников" в странах Балтии. В свою очередь председатель либерально-демократической партии России и депутат Госдумы Леонид Слуцкий также заявил, что россияне в Латвии являются частью "русского мира".
Кремлевская структура "русского мира" – это намеренно расплывчатая идеологическая конструкция, которую президент России Владимир Путин определил как включающую любую бывшую территорию Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации, а также любых людей, которые чувствуют родство или принадлежность к России
Там добавляют, что в Кремле давно утверждают, что Россия обязана защищать своих "соотечественников за рубежом", и используют этот нарратив для оправдания своих вторжений в Молдову, Грузию и Украину.
"Кремлевские нарративы о российских "соотечественниках" в странах Балтии и более широком "русском мире" являются частью многолетних усилий Кремля по созданию условий для оправдания возможной российской агрессии против НАТО в будущем", - резюмируют аналитики.
По оценке ISW, любое прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине создаст возможность для российских военных для быстрой передислокации к восточной границе России с НАТО.
