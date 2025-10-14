Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW

$41.600.10
48.110.10
ukenru
13 жовтня, 19:08 • 13836 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 23798 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 21537 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 26415 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 23458 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18914 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 17047 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12943 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13757 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13520 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Шлюб за розрахунком у $25000 доларів, а потім - за кордон: на Волині викрито схему втечі військовозобов'язаних 13 жовтня, 17:11 • 7550 перегляди
Зеленська зустрілася з високою представницею ЄС: обговорили підтримку українських дітей13 жовтня, 17:44 • 4188 перегляди
Трагедія на останньому кілометрі: повертаючись з відпустки загинув український актор і воїн Олексій "Артист" НаконечнийPhotoVideo13 жовтня, 18:18 • 10257 перегляди
Поворозник заявив, що його звільнено з посади першого заступника голови КМДА13 жовтня, 19:25 • 6482 перегляди
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ22:24 • 10627 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 30947 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 30844 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 39878 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 37421 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 42436 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 15333 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 19434 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 21768 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 22000 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 49777 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
BFM TV
Свіфт
E-6 Mercury
Детонатор

Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Будь-яке припинення вогню в Україні дасть можливість росії передислокувати війська до східного кордону з НАТО, що створить загрозу. Аналітики ISW вважають, що росія вже готується до можливої війни проти НАТО.

Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW

Будь-яке припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні створить можливість для російських військових для швидкого передислокування до східного кордону росії з НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті росія може становити значну загрозу для НАТО раніше, ніж очікують багато європейських чиновників.

росія вступила у "нульову фазу" - фазу створення інформаційних та психологічних умов - своєї кампанії з підготовки до можливої ​​війни проти НАТО в майбутньому

- вважають аналітики.

Вони, зокрема, вказують на заяву керівника Служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартіна Єгера, за словами якого частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації".

Єгер заявив, що росія намагається дослідити кордони Європи, підірвати НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства та залякати населення. Єгер заявив, що Європа повинна готуватися до подальшої ескалації російських військ і не може виключати, що росія не розпочне напад на НАТО до 2029 року

- йдеться у статті.

Автори також наводять слова керівника Бюро національної безпеки Польщі Славоміра Ценцкевича, який заявив, що кремль "все більше покладається на "спеціальних" місцевих агентів для виконання конкретних місій, щоб мінімізувати ризики" для себе.

Нагадаємо

За прогнозами ISW, росія може становити значну загрозу для НАТО раніше 2036 року, як прогнозують розвідки України та західних країн. Постійні диверсії та розвідувальна діяльність рф свідчать про створення інформаційних та психологічних умов для майбутньої війни проти НАТО.

НАТО зважує відповідь на гібридну війну путіна: розглядає озброєння дронів та зміну правил відкриття вогню по російських літаках - FT09.10.25, 10:23 • 3099 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Інститут вивчення війни
НАТО
Європа
Україна
Польща