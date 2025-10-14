Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW

Будь-яке припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні створить можливість для російських військових для швидкого передислокування до східного кордону росії з НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті росія може становити значну загрозу для НАТО раніше, ніж очікують багато європейських чиновників.

росія вступила у "нульову фазу" - фазу створення інформаційних та психологічних умов - своєї кампанії з підготовки до можливої ​​війни проти НАТО в майбутньому - вважають аналітики.

Вони, зокрема, вказують на заяву керівника Служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартіна Єгера, за словами якого частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації".

Єгер заявив, що росія намагається дослідити кордони Європи, підірвати НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства та залякати населення. Єгер заявив, що Європа повинна готуватися до подальшої ескалації російських військ і не може виключати, що росія не розпочне напад на НАТО до 2029 року - йдеться у статті.

Автори також наводять слова керівника Бюро національної безпеки Польщі Славоміра Ценцкевича, який заявив, що кремль "все більше покладається на "спеціальних" місцевих агентів для виконання конкретних місій, щоб мінімізувати ризики" для себе.

Нагадаємо

За прогнозами ISW, росія може становити значну загрозу для НАТО раніше 2036 року, як прогнозують розвідки України та західних країн. Постійні диверсії та розвідувальна діяльність рф свідчать про створення інформаційних та психологічних умов для майбутньої війни проти НАТО.

НАТО зважує відповідь на гібридну війну путіна: розглядає озброєння дронів та зміну правил відкриття вогню по російських літаках - FT