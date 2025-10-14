Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW

Любое прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине создаст возможность для российских военных для быстрой передислокации к восточной границе России с НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем ожидают многие европейские чиновники.

Россия вступила в "нулевую фазу" - фазу создания информационных и психологических условий - своей кампании по подготовке к возможной войне против НАТО в будущем - считают аналитики.

Они, в частности, указывают на заявление руководителя Службы внешней разведки Германии Мартина Егера, по словам которого частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации".

Егер заявил, что Россия пытается исследовать границы Европы, подорвать НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население. Егер заявил, что Европа должна готовиться к дальнейшей эскалации российских войск и не может исключать, что Россия не начнет нападение на НАТО до 2029 года - говорится в статье.

Авторы также приводят слова руководителя Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича, который заявил, что Кремль "все больше полагается на "специальных" местных агентов для выполнения конкретных миссий, чтобы минимизировать риски" для себя.

Напомним

По прогнозам ISW, Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше 2036 года, как прогнозируют разведки Украины и западных стран. Постоянные диверсии и разведывательная деятельность РФ свидетельствуют о создании информационных и психологических условий для будущей войны против НАТО.

НАТО взвешивает ответ на гибридную войну путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT