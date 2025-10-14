Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW

$41.600.10
48.110.10
ukenru
13 октября, 19:08 • 13607 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46 • 23331 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 21279 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 26201 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 23284 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 18856 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 17004 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12930 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13745 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13517 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
87%
750мм
Популярные новости
Брак по расчету за 25000 долларов, а затем - за границу: на Волыни разоблачена схема бегства военнообязанных13 октября, 17:11 • 7336 просмотра
Зеленская встретилась с высоким представителем ЕС: обсудили поддержку украинских детей13 октября, 17:44 • 3956 просмотра
Трагедия на последнем километре: возвращаясь из отпуска, погиб украинский актер и воин Алексей "Артист" НаконечныйPhotoVideo13 октября, 18:18 • 10129 просмотра
Поворозник заявил, что он уволен с должности первого заместителя главы КГГА13 октября, 19:25 • 6224 просмотра
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ22:24 • 10447 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 30816 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 30711 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 39758 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 37315 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 42338 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Абдель Фаттах эль-Сиси
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 15278 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 19374 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 21714 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 21955 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 49739 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
BFM TV
СВИФТ
E-6 Mercury
Детонатор

Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Любое прекращение огня в Украине даст возможность России передислоцировать войска к восточной границе с НАТО, что создаст угрозу. Аналитики ISW считают, что Россия уже готовится к возможной войне против НАТО.

Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW

Любое прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине создаст возможность для российских военных для быстрой передислокации к восточной границе России с НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем ожидают многие европейские чиновники.

Россия вступила в "нулевую фазу" - фазу создания информационных и психологических условий - своей кампании по подготовке к возможной войне против НАТО в будущем

- считают аналитики.

Они, в частности, указывают на заявление руководителя Службы внешней разведки Германии Мартина Егера, по словам которого частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации".

Егер заявил, что Россия пытается исследовать границы Европы, подорвать НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население. Егер заявил, что Европа должна готовиться к дальнейшей эскалации российских войск и не может исключать, что Россия не начнет нападение на НАТО до 2029 года

- говорится в статье.

Авторы также приводят слова руководителя Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича, который заявил, что Кремль "все больше полагается на "специальных" местных агентов для выполнения конкретных миссий, чтобы минимизировать риски" для себя.

Напомним

По прогнозам ISW, Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше 2036 года, как прогнозируют разведки Украины и западных стран. Постоянные диверсии и разведывательная деятельность РФ свидетельствуют о создании информационных и психологических условий для будущей войны против НАТО.

НАТО взвешивает ответ на гибридную войну путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT09.10.25, 10:23 • 3099 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Институт изучения войны
НАТО
Европа
Украина
Польша