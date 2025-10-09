НАТО взвешивает ответ на гибридную войну Путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 3290 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 4234 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 9482 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 13109 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 24244 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 47127 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 33930 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 28701 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52141 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 57766 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
91%
746мм
Популярные новости
Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана8 октября, 22:51 • 4076 просмотра
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 7872 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 11217 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 22487 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 2606 просмотра
публикации
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 3290 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52141 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 57766 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 37201 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 49140 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Елена Соседка
Джефф Безос
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 21821 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 39411 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 53599 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 55411 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 106475 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Grand Theft Auto
Сокол 9
Ракета New Shepard
Шахед-136

НАТО взвешивает ответ на гибридную войну Путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Союзники по НАТО обсуждают более решительные меры в ответ на провокации России, включая размещение вооруженных беспилотников и смягчение ограничений для пилотов по открытию огня. Цель переговоров – повысить цену для Москвы за ее "гибридную войну" и разработать четкие меры противодействия.

НАТО взвешивает ответ на гибридную войну Путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT

Союзники по НАТО обсуждают более решительный ответ на все более провокационные действия главы кремля владимира путина, включая размещение оснащенных вооружением беспилотников вдоль границы с россией и ослабление ограничений для пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

По словам четырех официальных лиц НАТО, проинформированных о переговорах, цель переговоров — повысить для москвы цену ее "гибридной войны" и разработать четкие меры противодействия после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами.

"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели08.10.25, 11:55 • 23728 просмотров

Инициаторами переговоров выступили "прифронтовые" страны, граничащие с россией, при поддержке Франции и Великобритании, которые с тех пор расширились до большей группы в альянсе из 32 стран.

Предложения включают вооружение беспилотников-разведчиков, используемых для сбора разведывательных данных о военной деятельности россии, и снижение требований для пилотов, патрулирующих восточную границу, для устранения российских угроз. Другой вариант — проведение военных учений НАТО на границе с россией, особенно в более отдаленных и неохраняемых частях границы

- говорится в публикации.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно открывать огонь по российским самолетам, нарушающим территорию союзников.

Заявления президента США последовали за серией российских провокаций, включая первое прямое столкновение между самолетами НАТО и российскими беспилотниками после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Помимо столкновения в воздушном пространстве Польши, российские беспилотники также сворачивали в сторону территории Румынии, а истребители МИГ вторгались в воздушное пространство Эстонии.

Тем временем десятки неизвестных беспилотников вызвали масштабные сбои в работе аэропортов Бельгии, Дании и Германии, причем некоторые официальные лица связывают это с той же гибридной войной, которую ведет москва и которая включает кибератаки и попытки саботажа, пишет издание.

Мэтью Уиттакер, посол США в НАТО, заявил на прошлой неделе, что он "работает каждый день" с союзниками, чтобы обеспечить "нам лучшие варианты в асимметричной… и гибридной войне". Он сказал, что очень важно "убедиться, что у нас достаточно ступенек на лестнице эскалации".

Двое официальных лиц НАТО заявили, что "одной из насущных задач является оптимизация правил ведения боевых действий на восточном фланге". В некоторых странах истребители обязаны визуально подтверждать наличие угроз перед началом боевых действий, тогда как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радаров или предполагаемой опасности, которая определяется направлением или скоростью вражеского объекта.

Переговоры, которые начались в небольшой группе стран, которые непосредственно затронуло, теперь переросли в более широкое обсуждение, заявили два официальных лица, поскольку другие столицы союзников осознают масштаб угрозы, исходящей от дестабилизирующей кампании москвы.

Некоторые столицы также настаивают на более агрессивной позиции НАТО как средство сдерживания, заявил один из официальных лиц. Другие союзники рекомендуют более консервативный ответ, учитывая риски прямой конфронтации с такой ядерной державой, как россия, пишет издание.

"Эти вопросы активно обсуждаются, как лучше и эффективнее реагировать на действия россии", - заявил один из дипломатов НАТО, предупредив, что переговоры все еще находятся на начальном этапе.

В прошлом месяце НАТО дважды проводило экстренные переговоры в связи с инцидентами в Польше и Эстонии и запустило операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry) - миссию по укреплению противовоздушной обороны прифронтовых государств.

В Польше объявили о старте операции НАТО "Восточный страж"13.09.25, 13:02 • 5099 просмотров

Нет никаких сроков или обязательств по согласованию каких-либо изменений в стратегии, и об изменениях, возможно, не будет объявлено публично, предупредили все четыре официальных лица.

Обсуждения в НАТО происходят на фоне подготовки ЕС к собственным ответным мерам на российские провокации.

К ним относятся ограничения поездок по Европе российских дипломатов, которых разведслужбы подозревают в руководстве агентурой и проведении диверсионных операций в странах, которые не являются их официальными командировками, а также использование финансирования ЕС для содействия созданию систем защиты от беспилотников.

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT07.10.25, 08:57 • 27390 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Владимир Путин
Financial Times
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
Франция
Бельгия
Великобритания
Германия
Румыния
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Польша