НАТО взвешивает ответ на гибридную войну Путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT

Союзники по НАТО обсуждают более решительный ответ на все более провокационные действия главы кремля владимира путина, включая размещение оснащенных вооружением беспилотников вдоль границы с россией и ослабление ограничений для пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам, сообщает Financial Times, пишет УНН.

По словам четырех официальных лиц НАТО, проинформированных о переговорах, цель переговоров — повысить для москвы цену ее "гибридной войны" и разработать четкие меры противодействия после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами.

Инициаторами переговоров выступили "прифронтовые" страны, граничащие с россией, при поддержке Франции и Великобритании, которые с тех пор расширились до большей группы в альянсе из 32 стран.

Предложения включают вооружение беспилотников-разведчиков, используемых для сбора разведывательных данных о военной деятельности россии, и снижение требований для пилотов, патрулирующих восточную границу, для устранения российских угроз. Другой вариант — проведение военных учений НАТО на границе с россией, особенно в более отдаленных и неохраняемых частях границы - говорится в публикации.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно открывать огонь по российским самолетам, нарушающим территорию союзников.

Заявления президента США последовали за серией российских провокаций, включая первое прямое столкновение между самолетами НАТО и российскими беспилотниками после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Помимо столкновения в воздушном пространстве Польши, российские беспилотники также сворачивали в сторону территории Румынии, а истребители МИГ вторгались в воздушное пространство Эстонии.

Тем временем десятки неизвестных беспилотников вызвали масштабные сбои в работе аэропортов Бельгии, Дании и Германии, причем некоторые официальные лица связывают это с той же гибридной войной, которую ведет москва и которая включает кибератаки и попытки саботажа, пишет издание.

Мэтью Уиттакер, посол США в НАТО, заявил на прошлой неделе, что он "работает каждый день" с союзниками, чтобы обеспечить "нам лучшие варианты в асимметричной… и гибридной войне". Он сказал, что очень важно "убедиться, что у нас достаточно ступенек на лестнице эскалации".

Двое официальных лиц НАТО заявили, что "одной из насущных задач является оптимизация правил ведения боевых действий на восточном фланге". В некоторых странах истребители обязаны визуально подтверждать наличие угроз перед началом боевых действий, тогда как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радаров или предполагаемой опасности, которая определяется направлением или скоростью вражеского объекта.

Переговоры, которые начались в небольшой группе стран, которые непосредственно затронуло, теперь переросли в более широкое обсуждение, заявили два официальных лица, поскольку другие столицы союзников осознают масштаб угрозы, исходящей от дестабилизирующей кампании москвы.

Некоторые столицы также настаивают на более агрессивной позиции НАТО как средство сдерживания, заявил один из официальных лиц. Другие союзники рекомендуют более консервативный ответ, учитывая риски прямой конфронтации с такой ядерной державой, как россия, пишет издание.

"Эти вопросы активно обсуждаются, как лучше и эффективнее реагировать на действия россии", - заявил один из дипломатов НАТО, предупредив, что переговоры все еще находятся на начальном этапе.

В прошлом месяце НАТО дважды проводило экстренные переговоры в связи с инцидентами в Польше и Эстонии и запустило операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry) - миссию по укреплению противовоздушной обороны прифронтовых государств.

Нет никаких сроков или обязательств по согласованию каких-либо изменений в стратегии, и об изменениях, возможно, не будет объявлено публично, предупредили все четыре официальных лица.

Обсуждения в НАТО происходят на фоне подготовки ЕС к собственным ответным мерам на российские провокации.

К ним относятся ограничения поездок по Европе российских дипломатов, которых разведслужбы подозревают в руководстве агентурой и проведении диверсионных операций в странах, которые не являются их официальными командировками, а также использование финансирования ЕС для содействия созданию систем защиты от беспилотников.

