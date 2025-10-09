$41.400.09
НАТО зважує відповідь на гібридну війну путіна: розглядає озброєння дронів та зміну правил відкриття вогню по російських літаках - FT

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Союзники по НАТО обговорюють рішучіші заходи у відповідь на провокації росії, включаючи розміщення озброєних безпілотників та пом'якшення обмежень для пілотів щодо відкриття вогню. Мета переговорів – підвищити ціну для москви за її "гібридну війну" та розробити чіткі заходи протидії.

НАТО зважує відповідь на гібридну війну путіна: розглядає озброєння дронів та зміну правил відкриття вогню по російських літаках - FT

Союзники по НАТО обговорюють більш рішучу відповідь на все більш провокаційні дії глави кремля володимира путіна, включаючи розміщення оснащених озброєнням безпілотників уздовж кордону з росією та ослаблення обмежень для пілотів, щоб вони могли відкривати вогонь по російських літаках, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами чотирьох офіційних осіб НАТО, поінформованих про переговори, мета переговорів - підвищити для москви ціну її "гібридної війни" та розробити чіткі заходи протидії після серії порушень повітряного простору російськими безпілотниками та літаками.

"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні08.10.25, 11:55 • 23731 перегляд

Ініціаторами переговорів виступили "прифронтові" країни, що межують із росією, за підтримки Франції та Великої Британії, які з того часу розширилися до більшої групи в альянсі з 32 країн.

Пропозиції включають озброєння безпілотників-розвідників, що використовуються для збору розвідувальних даних про військову діяльність росії, та зниження вимог для пілотів, які патрулюють східний кордон, для усунення російських загроз. Інший варіант - проведення військових навчань НАТО на кордоні з росією, особливо у більш віддалених та неохоронюваних частинах кордону

- ідеться у публікації.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО має відкривати вогонь по російських літаках, які порушують територію союзників.

Заяви президента США послідували за серією російських провокацій, включаючи перше пряме зіткнення між літаками НАТО та російськими безпілотниками після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році. Окрім зіткнення у повітряному просторі Польщі, російські безпілотники також звертали у бік території Румунії, а винищувачі МІГ вторгалися у повітряний простір Естонії.

Тим часом десятки невідомих безпілотників викликали масштабні збої в роботі аеропортів Бельгії, Данії та Німеччини, причому деякі офіційні особи пов'язують це з тією ж гібридною війною, яку веде москва і яка включає кібератаки і спроби саботажу, пише видання.

Метью Віттакер, посол США в НАТО, заявив минулого тижня, що він "працює щодня" із союзниками, щоб забезпечити "нам найкращі варіанти в асиметричній… та гібридній війні". Він сказав, що дуже важливо "переконатися, що у нас достатньо сходинок на сходах ескалації".

Двоє офіційних осіб НАТО заявили, що "одним із нагальних завдань є оптимізація правил ведення бойових дій на східному фланзі". У деяких країнах винищувачі зобов'язані візуально підтверджувати наявність загроз перед початком бойових дій, тоді як інші дозволяють їм відкривати вогонь на основі даних радарів або передбачуваної небезпеки, яка визначається напрямом або швидкістю ворожого об'єкта.

Переговори, які почалися в невеликій групі країн, які безпосередньо зачепило, тепер переросли в ширше обговорення, заявили дві офіційні особи, оскільки інші столиці союзників усвідомлюють масштаб загрози, що походить від дестабілізуючої кампанії москви.

Деякі столиці також наполягають на більш агресивній позиції НАТО як засіб стримування, заявив один із офіційних осіб. Інші союзники рекомендують більш консервативну відповідь з огляду на ризики прямої конфронтації з такою ядерною державою, як росія, пише видання.

"Ці питання активно обговорюються, як краще та ефективніше реагувати на дії росії", - заявив один із дипломатів НАТО, попередивши, що переговори все ще перебувають на початковому етапі.

Минулого місяця НАТО двічі проводило екстрені переговори у зв'язку з інцидентами в Польщі та Естонії та запустило операцію "Східний вартовий" (Eastern Sentry) - місію зі зміцнення протиповітряної оборони прифронтових держав.

У Польщі оголосили про старт операції НАТО "Східний вартовий" 13.09.25, 13:02 • 5099 переглядiв

Немає жодних термінів або зобов'язань щодо узгодження будь-яких змін у стратегії, і про зміни, можливо, не буде оголошено публічно, попередили всі чотири офіційні особи.

Обговорення в НАТО відбуваються на тлі підготовки ЄС до власних заходів у відповідь на російські провокації.

До них належать обмеження поїздок Європою російських дипломатів, яких розвідслужби підозрюють у керівництві агентурою та проведенні диверсійних операцій у країнах, які не є їх офіційними відрядженнями, а також використання фінансування ЄС для сприяння створенню систем захисту від безпілотників.

Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT07.10.25, 08:57 • 27390 переглядiв

Юлія Шрамко

