кремль використовує старі наративи для виправдання можливої агресії проти країн Балтії - ISW
Київ • УНН
кремль застосовує до країн Балтії ті ж наративи, що й для виправдання вторгнень у колишні радянські республіки. Це створює умови для можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому.
кремль продовжує застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські республіки протягом останніх трьох десятиліть. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики посилаються на заяву голови державної думи рф в'ячеслава володіна, за словаи якого влада Латвії "переслідує" російськомовних людей у країні, і росія повинна захищати своїх "співвітчизників" у країнах Балтії. У свою чергу голова ліберально-демократичної партії росії та депутат держдуми леонід слуцький також заявив, що росіяни в Латвії є частиною "русского мира".
Кремлівська структура "русского мира" – це навмисно розпливчаста ідеологічна конструкція, яку президент росії володимир путін визначив як таку, що включає будь-яку колишню територію Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної російської федерації, а також будь-яких людей, які відчувають спорідненість або приналежність до росії
Там додають, що у кремлі давно стверджують, що росія зобов'язана захищати своїх "співвітчизників за кордоном", і використовують цей наратив для виправдання своїх вторгнень до Молдови, Грузії та України.
"кремлівські наративи про російських "співвітчизників" у країнах Балтії та ширшому "русскому мирі" є частиною багаторічних зусиль кремля щодо створення умов для виправдання можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
За оцінкою ISW, будь-яке припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні створить можливість для російських військових для швидкого передислокування до східного кордону росії з НАТО.
