14 жовтня, 19:16 • 11699 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 25645 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 26809 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 23156 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 37743 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 20166 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 32521 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14873 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 28168 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12175 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
кремль використовує старі наративи для виправдання можливої агресії проти країн Балтії - ISW

Київ • УНН

 • 528 перегляди

кремль застосовує до країн Балтії ті ж наративи, що й для виправдання вторгнень у колишні радянські республіки. Це створює умови для можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому.

кремль використовує старі наративи для виправдання можливої агресії проти країн Балтії - ISW

кремль продовжує застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські республіки протягом останніх трьох десятиліть. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву голови державної думи рф в'ячеслава володіна, за словаи якого влада Латвії "переслідує" російськомовних людей у ​​країні, і росія повинна захищати своїх "співвітчизників" у країнах Балтії. У свою чергу голова ліберально-демократичної партії росії та депутат держдуми леонід слуцький також заявив, що росіяни в Латвії є частиною "русского мира".

Кремлівська структура "русского мира" – це навмисно розпливчаста ідеологічна конструкція, яку президент росії володимир путін визначив як таку, що включає будь-яку колишню територію Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної російської федерації, а також будь-яких людей, які відчувають спорідненість або приналежність до росії

- вказують в ISW.

Там додають, що у кремлі давно стверджують, що росія зобов'язана захищати своїх "співвітчизників за кордоном", і використовують цей наратив для виправдання своїх вторгнень до Молдови, Грузії та України.

"кремлівські наративи про російських "співвітчизників" у країнах Балтії та ширшому "русскому мирі" є частиною багаторічних зусиль кремля щодо створення умов для виправдання можливої ​​російської агресії проти НАТО в майбутньому", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За оцінкою ISW, будь-яке припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні створить можливість для російських військових для швидкого передислокування до східного кордону росії з НАТО.

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12.10.25, 05:21 • 12346 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Латвія
НАТО
Україна
Молдова
Грузія