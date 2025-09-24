росія хоче отримати світ, де груба сила переважає над міжнародним правом - президент Латвії
Київ • УНН
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на Генасамблеї ООН заявив, що росія прагне світу, де груба сила переважає міжнародне право. Він наголосив, що Україна бореться за міжнародний порядок, а росія має спільників, таких як Іран і Північна Корея.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зробив заяву-попередження про наміри росії, заявивши на Генеральній Асамблеї ООН, що москва "хоче світ, в якому груба сила переважає міжнародне право", передає УНН із посиланням на The Guardian.
росія хоче отримати те, що хоче, і… готова завдавати руйнувань та страждань іншим. На жаль, росія має спільників, зокрема, Іран і Північну Корею
Рінкевичс заявив делегатам, що "Україна бореться за всіх нас: за заснований на правилах міжнародний порядок, за незалежність та суверенітет, за територіальну цілісність, щоб міжнародні кордони не змінювалися силою".
Він також критикував російські "гібридні атаки" та "нові провокації" проти низки країн Східної Європи, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Румунію.
Говорячи про сектор Газа, Рінкевичс говорить про необхідність "зміцнення міжнародного співробітництва для боротьби з кризою, що загострюється в секторі", попереджаючи, що "гуманітарна катастрофа в секторі Газа продовжує розростатися".
"Необхідними є термінові заходи для припинення страждань цивільного населення", — каже він, додаючи, що "ми визнаємо законне право Ізраїлю на самооборону, але воно має здійснюватися відповідно до міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права".
Президент Латвії також підтримує рішення про створення двох держав для "припинення циклу насильства та досягнення справедливого та міцного світу".
