росія хоче отримати світ, де груба сила переважає над міжнародним правом - президент Латвії

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 3186 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 10065 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 13668 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 15887 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 26750 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 17169 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30208 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17826 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18122 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15097 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
64%
756мм
Популярнi новини
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 32986 перегляди
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні24 вересня, 07:32 • 4710 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 10578 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 27454 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить10:41 • 7824 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 26756 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 27494 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30210 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 41421 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 50241 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Урсула фон дер Ляєн
Ольга Стефанишина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 36868 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 96881 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 56620 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 70645 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 122186 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

росія хоче отримати світ, де груба сила переважає над міжнародним правом - президент Латвії

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на Генасамблеї ООН заявив, що росія прагне світу, де груба сила переважає міжнародне право. Він наголосив, що Україна бореться за міжнародний порядок, а росія має спільників, таких як Іран і Північна Корея.

росія хоче отримати світ, де груба сила переважає над міжнародним правом - президент Латвії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зробив заяву-попередження про наміри росії, заявивши на Генеральній Асамблеї ООН, що москва "хоче світ, в якому груба сила переважає міжнародне право", передає УНН із посиланням на The Guardian.

росія хоче отримати те, що хоче, і… готова завдавати руйнувань та страждань іншим. На жаль, росія має спільників, зокрема, Іран і Північну Корею 

- каже він.

Рінкевичс заявив делегатам, що "Україна бореться за всіх нас: за заснований на правилах міжнародний порядок, за незалежність та суверенітет, за територіальну цілісність, щоб міжнародні кордони не змінювалися силою".

росія створює прецедент, що збройна агресія допоможе досягти вигоди - Петр Павел 24.09.25, 18:03 • 866 переглядiв

Він також критикував російські "гібридні атаки" та "нові провокації" проти низки країн Східної Європи, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Румунію.

Говорячи про сектор Газа, Рінкевичс говорить про необхідність "зміцнення міжнародного співробітництва для боротьби з кризою, що загострюється в секторі", попереджаючи, що "гуманітарна катастрофа в секторі Газа продовжує розростатися".

"Необхідними є термінові заходи для припинення страждань цивільного населення", — каже він, додаючи, що "ми визнаємо законне право Ізраїлю на самооборону, але воно має здійснюватися відповідно до міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права".

Президент Латвії також підтримує рішення про створення двох держав для "припинення циклу насильства та досягнення справедливого та міцного світу".

Зелене світло майбутнім агресорам у будь-якій точці світу: президент Чехії пояснив, чому не можна закривати очі на Україну24.09.25, 18:02 • 1072 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Генеральна Асамблея ООН
Едгарс Рінкевичс
Ізраїль
The Guardian
Латвія
Північна Корея
Литва
Румунія
Естонія
Сектор Газа
Україна
Іран
Польща