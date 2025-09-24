$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 6560 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 12209 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 14439 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 24381 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16705 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 28858 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17620 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17972 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14984 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
росія створює прецедент, що збройна агресія допоможе досягти вигоди - Петр Павел

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що росія, будучи членом ООН, створює небезпечний прецедент, що збройна агресія може принести територіальні та політичні вигоди. Він підкреслив, що це може зруйнувати систему управління, засновану на повазі та партнерстві, і подібна ситуація, як в Європі, може статися де завгодно на землі.

росія створює прецедент, що збройна агресія допоможе досягти вигоди - Петр Павел

росія, будучи членом Організації Об’єднаних Націй, створює небезпечний прецедент, що збройна агресія може принести територіальні та політичні вигоди. Тепер подібна ситуація, як в Європі, може статися де завгодно на землі, заявив під час загальних дебатів 80-ї Генеральної Асамблеї ООН чеський президент Петр Павел, пише УНН.

Деталі

росія порушує не лише принципи державного суверенітету, будучи членом ООН. росія створює небезпечний прецедент для всіх нас, посилаючи сигнали, що збройна агресія може принести територіальні та політичні вигоди, при цьому залишившись без покарання

- підкреслив Петр Павел.

Петр Павел також додав, що внаслідок ціє війни може бути знищена система управління, побудована на повазі і партнерстві.

Система ООН була створена виходячи з того, що її правила дотримуються всіма без виключання. Наслідки цієї війни загрожують знищити нашу систему управління, яка заснована на взаємні повазі, партнерстві та правилах, які ми всі прийняли

- додав Петр Павел.

Він також застеріг, що те, що зараз відбувається в Європі може тепер відбутися в будь-якому куточку світу.

Те, що сьогодні відбувається у Європі, тепер може статися де завгодно. За інших обставин, але з використанням таких самих приводів

- застеріг чеський лідер.

Доповнення

Петр Павел заявив, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Петр Павел
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Європа