росія створює прецедент, що збройна агресія допоможе досягти вигоди - Петр Павел
Київ • УНН
росія, будучи членом Організації Об’єднаних Націй, створює небезпечний прецедент, що збройна агресія може принести територіальні та політичні вигоди. Тепер подібна ситуація, як в Європі, може статися де завгодно на землі, заявив під час загальних дебатів 80-ї Генеральної Асамблеї ООН чеський президент Петр Павел, пише УНН.
Деталі
росія порушує не лише принципи державного суверенітету, будучи членом ООН. росія створює небезпечний прецедент для всіх нас, посилаючи сигнали, що збройна агресія може принести територіальні та політичні вигоди, при цьому залишившись без покарання
Петр Павел також додав, що внаслідок ціє війни може бути знищена система управління, побудована на повазі і партнерстві.
Система ООН була створена виходячи з того, що її правила дотримуються всіма без виключання. Наслідки цієї війни загрожують знищити нашу систему управління, яка заснована на взаємні повазі, партнерстві та правилах, які ми всі прийняли
Він також застеріг, що те, що зараз відбувається в Європі може тепер відбутися в будь-якому куточку світу.
Те, що сьогодні відбувається у Європі, тепер може статися де завгодно. За інших обставин, але з використанням таких самих приводів
Доповнення
Петр Павел заявив, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака.