14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 7162 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 12444 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 14675 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
11:04 • 24734 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 16784 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 29063 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17665 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18006 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15012 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Теги
Авторы
россия создает прецедент, что вооруженная агрессия поможет достичь выгоды - Петр Павел

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Президент Чехии Петр Павел заявил, что россия, будучи членом ООН, создает опасный прецедент, что вооруженная агрессия может принести территориальные и политические выгоды. Он подчеркнул, что это может разрушить систему управления, основанную на уважении и партнерстве, и подобная ситуация, как в Европе, может произойти где угодно на земле.

россия, будучи членом Организации Объединенных Наций, создает опасный прецедент, что вооруженная агрессия может принести территориальные и политические выгоды. Теперь подобная ситуация, как в Европе, может произойти где угодно на земле, заявил во время общих дебатов 80-й Генеральной Ассамблеи ООН чешский президент Петр Павел, пишет УНН.

Детали

россия нарушает не только принципы государственного суверенитета, будучи членом ООН. россия создает опасный прецедент для всех нас, посылая сигналы, что вооруженная агрессия может принести территориальные и политические выгоды, при этом оставшись безнаказанной

- подчеркнул Петр Павел.

Петр Павел также добавил, что в результате этой войны может быть уничтожена система управления, построенная на уважении и партнерстве.

Система ООН была создана исходя из того, что ее правила соблюдаются всеми без исключения. Последствия этой войны угрожают уничтожить нашу систему управления, которая основана на взаимном уважении, партнерстве и правилах, которые мы все приняли

- добавил Петр Павел.

Он также предостерег, что то, что сейчас происходит в Европе, может теперь произойти в любом уголке мира.

То, что сегодня происходит в Европе, теперь может произойти где угодно. При других обстоятельствах, но с использованием таких же поводов

- предостерег чешский лидер.

Дополнение

Петр Павел заявил, что на нарушения со стороны россии НАТО должно реагировать и военным путем. Он также уточнил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета.

Павел Зинченко

Петр Павел
НАТО
Организация Объединенных Наций
Европа