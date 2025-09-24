россия создает прецедент, что вооруженная агрессия поможет достичь выгоды - Петр Павел
Киев • УНН
россия, будучи членом Организации Объединенных Наций, создает опасный прецедент, что вооруженная агрессия может принести территориальные и политические выгоды. Теперь подобная ситуация, как в Европе, может произойти где угодно на земле, заявил во время общих дебатов 80-й Генеральной Ассамблеи ООН чешский президент Петр Павел, пишет УНН.
Детали
россия нарушает не только принципы государственного суверенитета, будучи членом ООН. россия создает опасный прецедент для всех нас, посылая сигналы, что вооруженная агрессия может принести территориальные и политические выгоды, при этом оставшись безнаказанной
Петр Павел также добавил, что в результате этой войны может быть уничтожена система управления, построенная на уважении и партнерстве.
Система ООН была создана исходя из того, что ее правила соблюдаются всеми без исключения. Последствия этой войны угрожают уничтожить нашу систему управления, которая основана на взаимном уважении, партнерстве и правилах, которые мы все приняли
Он также предостерег, что то, что сейчас происходит в Европе, может теперь произойти в любом уголке мира.
То, что сегодня происходит в Европе, теперь может произойти где угодно. При других обстоятельствах, но с использованием таких же поводов
Дополнение
Петр Павел заявил, что на нарушения со стороны россии НАТО должно реагировать и военным путем. Он также уточнил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета.