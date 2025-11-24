Скільки років треба орендувати, щоб "переплатити" за квартиру: аналітики назвали терміни у великих містах України
Київ • УНН
Аналітики OLX Нерухомість визначили терміни, коли витрати на оренду однокімнатної квартири зрівнюються з вартістю її купівлі на вторинному ринку. Цей період коливається від 9 до 17 років у великих містах України.
Міста з найшвидшою окупністю
Найкоротший термін, за який оренда "наздоганяє" вартість купівлі житла, зафіксовано у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.
У Дніпрі оренда коштує 10 500 грн на місяць, а ціна квартири – 1 125 625 грн. Окупність становить 9 років.
У Запоріжжі оренда складає 5 000 грн, купівля – 624 153 грн, що відповідає 11 рокам окупності.
У Львові оренда становить 18 000 грн, а купівля – 2 270 202 грн. Окупність також – 11 років.
В Ужгороді оренда дорівнює 18 723 грн, купівля – 2 486 918 грн. Розрахунковий термін окупності – 12 років.
Аналітики зазначають, що в цих містах оренда стає рівноцінною купівлі менш ніж за 12 років.
Регіони з довшим періодом окупності
Понад 15 років оренди потрібно у Харкові, Одесі та Києві.
У Харкові оренда становить 5 000 грн, а ціна квартири – 865 490 грн. Окупність – 15 років.
В Одесі оренда – 10 000 грн, купівля – 1 747 628 грн, що також відповідає 15 рокам.
У Києві оренда коштує 16 000 грн, а житло – 3 197 833 грн. Окупність становить 17 років.
У цих містах високі ціни на житло уповільнюють окупність, тому оренда виглядає вигіднішою у короткостроковій перспективі.
У середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири за 12-14 років. Аналітики зазначають, що державна програма "єОселя" може допомогти придбати житло на пільгових умовах, особливо у містах зі швидкою окупністю. Загалом різниця між регіонами показує, що купівля більш виправдана там, де житло окупається швидко, а в містах із дорогою нерухомістю оренда залишається практичним рішенням на найближчі роки.
