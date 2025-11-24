Сколько лет нужно арендовать, чтобы "переплатить" за квартиру: аналитики назвали сроки в крупных городах Украины

$42.270.11
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 раз
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G8
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 100531 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
Сколько лет нужно арендовать, чтобы "переплатить" за квартиру: аналитики назвали сроки в крупных городах Украины

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Аналитики OLX Недвижимость определили сроки, когда расходы на аренду однокомнатной квартиры сравниваются со стоимостью ее покупки на вторичном рынке. Этот период колеблется от 9 до 17 лет в крупных городах Украины.

Сколько лет нужно арендовать, чтобы "переплатить" за квартиру: аналитики назвали сроки в крупных городах Украины

Расходы на аренду однокомнатной квартиры становятся равными стоимости ее покупки на вторичном рынке. В разных городах этот период колеблется от 9 до 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Города с самой быстрой окупаемостью

Кратчайший срок, за который аренда "догоняет" стоимость покупки жилья, зафиксирован в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

В Днепре аренда стоит 10 500 грн в месяц, а цена квартиры – 1 125 625 грн. Окупаемость составляет 9 лет.

В Запорожье аренда составляет 5 000 грн, покупка – 624 153 грн, что соответствует 11 годам окупаемости.

Во Львове аренда составляет 18 000 грн, а покупка – 2 270 202 грн. Окупаемость также – 11 лет.

В Ужгороде аренда равна 18 723 грн, покупка – 2 486 918 грн. Расчетный срок окупаемости – 12 лет.

Аналитики отмечают, что в этих городах аренда становится равноценной покупке менее чем за 12 лет.

Регионы с более длительным периодом окупаемости

Более 15 лет аренды потребуется в Харькове, Одессе и Киеве.

В Харькове аренда составляет 5 000 грн, а цена квартиры – 865 490 грн. Окупаемость – 15 лет.

В Одессе аренда – 10 000 грн, покупка – 1 747 628 грн, что также соответствует 15 годам.

В Киеве аренда стоит 16 000 грн, а жилье – 3 197 833 грн. Окупаемость составляет 17 лет.

В этих городах высокие цены на жилье замедляют окупаемость, поэтому аренда выглядит выгоднее в краткосрочной перспективе.

В среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры за 12-14 лет. Аналитики отмечают, что государственная программа "єОселя" может помочь приобрести жилье на льготных условиях, особенно в городах с быстрой окупаемостью. В целом разница между регионами показывает, что покупка более оправдана там, где жилье окупается быстро, а в городах с дорогой недвижимостью аренда остается практичным решением на ближайшие годы.

Напомним

OLX Недвижимость проанализировала годовую динамику медианных цен на квартиры в крупных городах Украины. Наибольший рост зафиксирован в Харькове, где двухкомнатные квартиры подорожали на 24%.

Алла Киосак

