Сколько лет нужно арендовать, чтобы "переплатить" за квартиру: аналитики назвали сроки в крупных городах Украины

Расходы на аренду однокомнатной квартиры становятся равными стоимости ее покупки на вторичном рынке. В разных городах этот период колеблется от 9 до 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Города с самой быстрой окупаемостью

Кратчайший срок, за который аренда "догоняет" стоимость покупки жилья, зафиксирован в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

В Днепре аренда стоит 10 500 грн в месяц, а цена квартиры – 1 125 625 грн. Окупаемость составляет 9 лет.

В Запорожье аренда составляет 5 000 грн, покупка – 624 153 грн, что соответствует 11 годам окупаемости.

Во Львове аренда составляет 18 000 грн, а покупка – 2 270 202 грн. Окупаемость также – 11 лет.

В Ужгороде аренда равна 18 723 грн, покупка – 2 486 918 грн. Расчетный срок окупаемости – 12 лет.

Аналитики отмечают, что в этих городах аренда становится равноценной покупке менее чем за 12 лет.

Регионы с более длительным периодом окупаемости

Более 15 лет аренды потребуется в Харькове, Одессе и Киеве.

В Харькове аренда составляет 5 000 грн, а цена квартиры – 865 490 грн. Окупаемость – 15 лет.

В Одессе аренда – 10 000 грн, покупка – 1 747 628 грн, что также соответствует 15 годам.

В Киеве аренда стоит 16 000 грн, а жилье – 3 197 833 грн. Окупаемость составляет 17 лет.

В этих городах высокие цены на жилье замедляют окупаемость, поэтому аренда выглядит выгоднее в краткосрочной перспективе.

В среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры за 12-14 лет. Аналитики отмечают, что государственная программа "єОселя" может помочь приобрести жилье на льготных условиях, особенно в городах с быстрой окупаемостью. В целом разница между регионами показывает, что покупка более оправдана там, где жилье окупается быстро, а в городах с дорогой недвижимостью аренда остается практичным решением на ближайшие годы.

Напомним

OLX Недвижимость проанализировала годовую динамику медианных цен на квартиры в крупных городах Украины. Наибольший рост зафиксирован в Харькове, где двухкомнатные квартиры подорожали на 24%.