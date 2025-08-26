В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозрения
Киев • УНН
В Тернопольской области 19 человек получили подозрения в хищении более 48 млн грн бюджетных средств. Среди подозреваемых - должностные лица разных уровней, включая директора филиала НАН и служебных лиц лесхоза.
В Тернопольской области правоохранители сообщили о подозрениях 19 лицам, обвиняемым в хищении бюджетных средств. Государству нанесен ущерб на общую сумму более 48 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Под подозрением оказались:
- директор филиала НАНУ;
- государственный регистратор Минюста;
- должностные лица лесхоза;
- директор коммунального предприятия;
- бухгалтеры и главный бухгалтер городского и поселкового
совета, а также коммунального предприятия;
- директора обществ - подрядчиков, предприниматели,
служащие горсовета.
Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2, 4, 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами,
предоставляющими публичные услуги);
- ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или
незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
- ч.1, ч.2 ст. 367 (Служебная халатность).
Задержанным грозит длительный срок заключения.
Напомним
В Днепре разоблачили преступную организацию, которая годами продавала поддельные гаджеты и аксессуары под видом продукции мирового бренда. Ущерб компании-правообладателя оценили более чем в 24 млн гривен.