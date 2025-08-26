$41.430.15
В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозрения

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Тернопольской области 19 человек получили подозрения в хищении более 48 млн грн бюджетных средств. Среди подозреваемых - должностные лица разных уровней, включая директора филиала НАН и служебных лиц лесхоза.

В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозрения

В Тернопольской области правоохранители сообщили о подозрениях 19 лицам, обвиняемым в хищении бюджетных средств. Государству нанесен ущерб на общую сумму более 48 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Под подозрением оказались:

  • директор филиала НАНУ;
    • государственный регистратор Минюста;
      • должностные лица лесхоза;
        • директор коммунального предприятия;
          • бухгалтеры и главный бухгалтер городского и поселкового совета, а также коммунального предприятия;
            • директора обществ - подрядчиков, предприниматели, служащие горсовета.

              Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

              • ч. 2, 4, 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
                • ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);
                  • ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
                    • ч.1, ч.2 ст. 367 (Служебная халатность).

                      Задержанным грозит длительный срок заключения.

                      Напомним

                      В Днепре разоблачили преступную организацию, которая годами продавала поддельные гаджеты и аксессуары под видом продукции мирового бренда. Ущерб компании-правообладателя оценили более чем в 24 млн гривен.

                      Евгений Устименко

                      ОбществоКриминал и ЧП
                      Тернопольская область
                      Генеральный прокурор Украины
                      Министерство юстиции Украины
                      Национальная академия наук Украины
                      Днепр