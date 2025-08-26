24 мільйони на підробках: у Дніпрі накрили схему продажу фейкових гаджетів відомого бренду

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 13495 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 13160 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 21494 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 111835 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 71732 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68793 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 198418 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 188548 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70760 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67885 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.6м/с
70%
748мм
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 18655 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 11347 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 12494 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 12706 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 5884 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 2306 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 13499 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 93016 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 111839 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 198419 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Херсонська область
Курська область
Реклама
УНН Lite
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 6178 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 14886 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 93019 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 62526 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 99310 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Пістолет

24 мільйони на підробках: у Дніпрі накрили схему продажу фейкових гаджетів відомого бренду

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Дніпрі викрили схему продажу підроблених гаджетів відомого бренду, що завдала збитків у понад 24 мільйони гривень. Організатор та спільники продавали контрафактну продукцію з Китаю через власний сайт та соцмережі.

24 мільйони на підробках: у Дніпрі накрили схему продажу фейкових гаджетів відомого бренду

У Дніпрі викрили організатора та його спільників, які роками продавали підроблені гаджети й аксесуари під виглядом продукції світового бренду. Збитки компанії-правовласника оцінили у понад 24 мільйони гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці зупинили масштабну схему контрафактного бізнесу, що діяв у Дніпрі. Організатор разом із двома спільниками налагодив стабільний канал постачання підроблених гаджетів і аксесуарів з Китаю. У списку товарів — смарт-годинники, навушники, зарядні пристрої та інша техніка, що зовні копіювала оригінал.

Підробки виготовлялися з грубими порушеннями технологій, але з використанням логотипів та упаковки, схожих на офіційні. Далі товар реалізовували через власний сайт та канал у соцмережах. Доставка працювала по всій Україні завдяки поштовим сервісам.

Заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів: прокурори передали справу до суду25.08.25, 16:24 • 3856 переглядiв

Щоб замаскувати бізнес, зловмисники створили видимість офіційного сервісу. 

Внаслідок незаконних дій міжнародній компанії-правовласнику завдано понад 24 млн грн збитків

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

У ході спецоперації правоохоронці провели 14 обшуків у офісах і квартирах фігурантів. Вилучили велику партію контрафактного товару, який готували до відправки клієнтам.

Наразі трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному використанні торговельних марок (ст. 229 ККУ). Двом з них додатково інкримінують порушення прав на промисловий зразок (ст. 177 ККУ). Суд уже обрав запобіжний захід — заставу.

Слідство триває. Правоохоронці працюють над встановленням усіх учасників "гаджет-бізнесу" та їхніх партнерів.

Соняшники з радіацією: на Житомирщині розкрили схему торгівлі з "чорнобильських" земель25.08.25, 15:52 • 3578 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Дніпро (місто)