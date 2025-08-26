24 мільйони на підробках: у Дніпрі накрили схему продажу фейкових гаджетів відомого бренду
Київ • УНН
У Дніпрі викрили схему продажу підроблених гаджетів відомого бренду, що завдала збитків у понад 24 мільйони гривень. Організатор та спільники продавали контрафактну продукцію з Китаю через власний сайт та соцмережі.
У Дніпрі викрили організатора та його спільників, які роками продавали підроблені гаджети й аксесуари під виглядом продукції світового бренду. Збитки компанії-правовласника оцінили у понад 24 мільйони гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Правоохоронці зупинили масштабну схему контрафактного бізнесу, що діяв у Дніпрі. Організатор разом із двома спільниками налагодив стабільний канал постачання підроблених гаджетів і аксесуарів з Китаю. У списку товарів — смарт-годинники, навушники, зарядні пристрої та інша техніка, що зовні копіювала оригінал.
Підробки виготовлялися з грубими порушеннями технологій, але з використанням логотипів та упаковки, схожих на офіційні. Далі товар реалізовували через власний сайт та канал у соцмережах. Доставка працювала по всій Україні завдяки поштовим сервісам.
Щоб замаскувати бізнес, зловмисники створили видимість офіційного сервісу.
Внаслідок незаконних дій міжнародній компанії-правовласнику завдано понад 24 млн грн збитків
У ході спецоперації правоохоронці провели 14 обшуків у офісах і квартирах фігурантів. Вилучили велику партію контрафактного товару, який готували до відправки клієнтам.
Наразі трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному використанні торговельних марок (ст. 229 ККУ). Двом з них додатково інкримінують порушення прав на промисловий зразок (ст. 177 ККУ). Суд уже обрав запобіжний захід — заставу.
Слідство триває. Правоохоронці працюють над встановленням усіх учасників "гаджет-бізнесу" та їхніх партнерів.
