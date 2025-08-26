24 миллиона на подделках: в Днепре накрыли схему продажи фейковых гаджетов известного бренда
В Днепре разоблачили схему продажи поддельных гаджетов известного бренда, нанесшую ущерб более чем на 24 миллиона гривен. Организатор и сообщники продавали контрафактную продукцию из Китая через собственный сайт и соцсети.
В Днепре разоблачили организатора и его сообщников, которые годами продавали поддельные гаджеты и аксессуары под видом продукции мирового бренда. Убытки компании-правообладателя оценили в более чем 24 миллиона гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Правоохранители остановили масштабную схему контрафактного бизнеса, действовавшего в Днепре. Организатор вместе с двумя сообщниками наладил стабильный канал поставки поддельных гаджетов и аксессуаров из Китая. В списке товаров - смарт-часы, наушники, зарядные устройства и другая техника, внешне копировавшая оригинал.
Подделки изготавливались с грубыми нарушениями технологий, но с использованием логотипов и упаковки, похожих на официальные. Далее товар реализовывали через собственный сайт и канал в соцсетях. Доставка работала по всей Украине благодаря почтовым сервисам.
Чтобы замаскировать бизнес, злоумышленники создали видимость официального сервиса.
В результате незаконных действий международной компании-правообладателю нанесен ущерб на сумму более 24 млн грн
В ходе спецоперации правоохранители провели 14 обысков в офисах и квартирах фигурантов. Изъяли крупную партию контрафактного товара, который готовили к отправке клиентам.
Сейчас троим участникам схемы сообщено о подозрении в незаконном использовании торговых марок (ст. 229 УКУ). Двум из них дополнительно инкриминируют нарушение прав на промышленный образец (ст. 177 УКУ). Суд уже избрал меру пресечения - залог.
Следствие продолжается. Правоохранители работают над установлением всех участников "гаджет-бизнеса" и их партнеров.
