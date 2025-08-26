$41.430.15
24 миллиона на подделках: в Днепре накрыли схему продажи фейковых гаджетов известного бренда

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В Днепре разоблачили схему продажи поддельных гаджетов известного бренда, нанесшую ущерб более чем на 24 миллиона гривен. Организатор и сообщники продавали контрафактную продукцию из Китая через собственный сайт и соцсети.

24 миллиона на подделках: в Днепре накрыли схему продажи фейковых гаджетов известного бренда

В Днепре разоблачили организатора и его сообщников, которые годами продавали поддельные гаджеты и аксессуары под видом продукции мирового бренда. Убытки компании-правообладателя оценили в более чем 24 миллиона гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Правоохранители остановили масштабную схему контрафактного бизнеса, действовавшего в Днепре. Организатор вместе с двумя сообщниками наладил стабильный канал поставки поддельных гаджетов и аксессуаров из Китая. В списке товаров - смарт-часы, наушники, зарядные устройства и другая техника, внешне копировавшая оригинал.

Подделки изготавливались с грубыми нарушениями технологий, но с использованием логотипов и упаковки, похожих на официальные. Далее товар реализовывали через собственный сайт и канал в соцсетях. Доставка работала по всей Украине благодаря почтовым сервисам.

Завладение 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов: прокуроры передали дело в суд25.08.2025, 16:24 • 3856 просмотров

Чтобы замаскировать бизнес, злоумышленники создали видимость официального сервиса. 

В результате незаконных действий международной компании-правообладателю нанесен ущерб на сумму более 24 млн грн

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ходе спецоперации правоохранители провели 14 обысков в офисах и квартирах фигурантов. Изъяли крупную партию контрафактного товара, который готовили к отправке клиентам.

Сейчас троим участникам схемы сообщено о подозрении в незаконном использовании торговых марок (ст. 229 УКУ). Двум из них дополнительно инкриминируют нарушение прав на промышленный образец (ст. 177 УКУ). Суд уже избрал меру пресечения - залог.

Следствие продолжается. Правоохранители работают над установлением всех участников "гаджет-бизнеса" и их партнеров.

Подсолнухи с радиацией: на Житомирщине раскрыли схему торговли с "чернобыльских" земель25.08.2025, 15:52 • 3578 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Днепр