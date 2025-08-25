Подсолнухи с радиацией: на Житомирщине раскрыли схему торговли с "чернобыльских" земель
На Житомирщине разоблачена коррупционная схема использования радиационно загрязненных земель для выращивания сельхозкультур. Должностные лица и предприниматели заработали миллионы на продаже урожая, в частности подсолнечника, из Чернобыльской зоны отчуждения.
В Житомирской области разоблачили громкую коррупционную схему: сельский голова, землеустроитель и директора нескольких предприятий использовали земли, зараженные радиацией после аварии на ЧАЭС, чтобы зарабатывать миллионы на урожае. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Как выяснили прокуроры, еще в 2021 году чиновник вместе с "партнерами" отдал в пользование бизнесу почти 1800 гектаров земли, которая входит в зону безусловного отселения. По закону, эти участки вообще нельзя трогать - ими может распоряжаться только Кабинет Министров. Но чиновник оформил "липовые" договоры аренды, и фермеры начали там выращивать сельхозкультуры. Урожай попадал даже на хлебокомбинаты.
Нанесенный ущерб государству в 2021 году эксперты оценили в более чем 4,9 млн грн
Но на этом "бизнесмены" не остановились. Один из директоров создал организованную группу, куда втянул еще одного руководителя хозяйства и местного депутата. Они засеяли самовольно занятые поля подсолнечником и собрали более 360 тонн урожая стоимостью 6,6 миллиона гривен. Все это зерно вывезли из опасной зоны и продали на внутреннем рынке.
Сейчас подозрения предъявлены сельскому голове, землеустроителю и трем директорам предприятий. Им вменяют самовольный захват земли и злоупотребление служебным положением. Отдельно нескольких фигурантов подозревают в нарушении правил радиационной безопасности, присвоении имущества и отмывании средств.
Следователи уже решают вопрос о мерах пресечения и аресте имущества подозреваемых, чтобы возместить ущерб, нанесенный государству.
