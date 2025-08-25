Подсолнухи с радиацией: на Житомирщине раскрыли схему торговли с "чернобыльских" земель

$41.280.07
Эксклюзив
11:41 • 4214 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 43498 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 71619 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 75264 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 40217 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 49790 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 58166 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 47606 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40635 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 82320 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 32298 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 33957 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 13411 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 37894 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 7720 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 71638 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 75279 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 82328 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 114976 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 80502 просмотра
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Одесская область
Европа
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 28329 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 65968 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 49742 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 49130 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 50946 просмотра
Chevrolet Aveo
Доллар США
Гривна
Боеприпасы
Евро

Подсолнухи с радиацией: на Житомирщине раскрыли схему торговли с "чернобыльских" земель

Киев • УНН

 • 464 просмотра

На Житомирщине разоблачена коррупционная схема использования радиационно загрязненных земель для выращивания сельхозкультур. Должностные лица и предприниматели заработали миллионы на продаже урожая, в частности подсолнечника, из Чернобыльской зоны отчуждения.

Подсолнухи с радиацией: на Житомирщине раскрыли схему торговли с "чернобыльских" земель

В Житомирской области разоблачили громкую коррупционную схему: сельский голова, землеустроитель и директора нескольких предприятий использовали земли, зараженные радиацией после аварии на ЧАЭС, чтобы зарабатывать миллионы на урожае. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как выяснили прокуроры, еще в 2021 году чиновник вместе с "партнерами" отдал в пользование бизнесу почти 1800 гектаров земли, которая входит в зону безусловного отселения. По закону, эти участки вообще нельзя трогать - ими может распоряжаться только Кабинет Министров. Но чиновник оформил "липовые" договоры аренды, и фермеры начали там выращивать сельхозкультуры. Урожай попадал даже на хлебокомбинаты.

Нанесенный ущерб государству в 2021 году эксперты оценили в более чем 4,9 млн грн

 – сообщили в Офисе Генпрокурора. 

Но на этом "бизнесмены" не остановились. Один из директоров создал организованную группу, куда втянул еще одного руководителя хозяйства и местного депутата. Они засеяли самовольно занятые поля подсолнечником и собрали более 360 тонн урожая стоимостью 6,6 миллиона гривен. Все это зерно вывезли из опасной зоны и продали на внутреннем рынке.

Сейчас подозрения предъявлены сельскому голове, землеустроителю и трем директорам предприятий. Им вменяют самовольный захват земли и злоупотребление служебным положением. Отдельно нескольких фигурантов подозревают в нарушении правил радиационной безопасности, присвоении имущества и отмывании средств.

Следователи уже решают вопрос о мерах пресечения и аресте имущества подозреваемых, чтобы возместить ущерб, нанесенный государству.

Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу25.08.2025, 12:55 • 2264 просмотра

