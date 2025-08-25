Соняшники з радіацією: на Житомирщині розкрили схему торгівлі з "чорнобильських" земель
Київ • УНН
На Житомирщині викрито корупційну схему використання радіаційно забруднених земель для вирощування сільгоспкультур. Посадовці та підприємці заробили мільйони на продажі врожаю, зокрема соняшнику, з Чорнобильської зони відчуження.
На Житомирщині викрили гучну корупційну схему: сільський голова, землевпорядник та директори кількох підприємств використовували землі, заражені радіацією після аварії на ЧАЕС, щоб заробляти мільйони на врожаї. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як з’ясували прокурори, ще у 2021 році посадовець разом з "партнерами" віддав у користування бізнесу майже 1800 гектарів землі, яка входить до зони безумовного відселення. За законом, ці ділянки взагалі не можна чіпати – ними може розпоряджатися лише Кабінет Міністрів. Але чиновник оформив "липові" договори оренди, і фермери почали там вирощувати сільгоспкультури. Урожай потрапляв навіть на хлібокомбінати.
Завдані збитки державі у 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 млн грн
Але на цьому "бізнесмени" не зупинилися. Один із директорів створив організовану групу, куди втягнув ще одного керівника господарства та місцевого депутата. Вони засіяли самовільно зайняті поля соняшником і зібрали понад 360 тонн урожаю вартістю 6,6 мільйона гривень. Усе це зерно вивезли з небезпечної зони та продали на внутрішньому ринку.
Нині підозри висунуто сільському голові, землевпоряднику та трьом директорам підприємств. Їм закидають самовільне захоплення землі та зловживання службовим становищем. Окремо кількох фігурантів підозрюють у порушенні правил радіаційної безпеки, привласненні майна та відмиванні коштів.
Слідчі вже вирішують питання про запобіжні заходи та арешт майна підозрюваних, щоб відшкодувати збитки, завдані державі.
