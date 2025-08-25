Соняшники з радіацією: на Житомирщині розкрили схему торгівлі з "чорнобильських" земель

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
11:41 • 3802 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 41547 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 69065 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 72724 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 39005 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 48717 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 57493 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 47288 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40510 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 81012 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
43%
748мм
Популярнi новини
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 31026 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 32634 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 13050 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 36572 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 6850 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 69059 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 72714 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 81006 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 113692 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 79287 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 27592 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 65224 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 49063 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 48515 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 50387 перегляди
Актуальне
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Chevrolet Aveo
Євро

Соняшники з радіацією: на Житомирщині розкрили схему торгівлі з "чорнобильських" земель

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На Житомирщині викрито корупційну схему використання радіаційно забруднених земель для вирощування сільгоспкультур. Посадовці та підприємці заробили мільйони на продажі врожаю, зокрема соняшнику, з Чорнобильської зони відчуження.

Соняшники з радіацією: на Житомирщині розкрили схему торгівлі з "чорнобильських" земель

На Житомирщині викрили гучну корупційну схему: сільський голова, землевпорядник та директори кількох підприємств використовували землі, заражені радіацією після аварії на ЧАЕС, щоб заробляти мільйони на врожаї. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як з’ясували прокурори, ще у 2021 році посадовець разом з "партнерами" віддав у користування бізнесу майже 1800 гектарів землі, яка входить до зони безумовного відселення. За законом, ці ділянки взагалі не можна чіпати – ними може розпоряджатися лише Кабінет Міністрів. Але чиновник оформив "липові" договори оренди, і фермери почали там вирощувати сільгоспкультури. Урожай потрапляв навіть на хлібокомбінати.

Завдані збитки державі у 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 млн грн

 – повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Але на цьому "бізнесмени" не зупинилися. Один із директорів створив організовану групу, куди втягнув ще одного керівника господарства та місцевого депутата. Вони засіяли самовільно зайняті поля соняшником і зібрали понад 360 тонн урожаю вартістю 6,6 мільйона гривень. Усе це зерно вивезли з небезпечної зони та продали на внутрішньому ринку.

Нині підозри висунуто сільському голові, землевпоряднику та трьом директорам підприємств. Їм закидають самовільне захоплення землі та зловживання службовим становищем. Окремо кількох фігурантів підозрюють у порушенні правил радіаційної безпеки, привласненні майна та відмиванні коштів.

Слідчі вже вирішують питання про запобіжні заходи та арешт майна підозрюваних, щоб відшкодувати збитки, завдані державі.

Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон25.08.25, 12:55 • 2198 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Чорнобильська АЕС
Житомирська область
Генеральний прокурор (Україна)