Понад 2,3 млн грн збитків: до суду скеровано справу щодо ексдиректора держінституту, який дозволив виловити 258 тонн риби "для досліджень"
Прокурори скерували до суду справу проти ексдиректора держінституту, який дозволив виловити понад 240 тонн риби "для наукових досліджень". Це завдало державі збитків на понад 2,3 мільйона гривень.
Деталі
За даними правоохоронців, у 2018 році в Азовському морі під виглядом "наукових ловів" відбувався фактично неконтрольований промисловий вилов риби. Це стало можливим через дії тодішнього директора державного підприємства "Інститут рибного господарства та екології моря".
Експосадовець надав приватним компаніям дозвіл виловлювати рибу нібито для досліджень. Насправді вилов становив понад 240 тонн, частину ресурсу привласнили, а дані про вилов не внесли до звітності. За оцінкою експертів, державі завдано збитків понад 2,3 млн грн.
Дії посадовця кваліфіковано як зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), що спричинило тяжкі наслідки для держави. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Для відшкодування завданих збитків Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм подало цивільний позов.
Раніше директору держпідприємства "Інститут рибного господарства та екології моря" було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.
