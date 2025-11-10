Более 2,3 млн грн убытков: в суд направлено дело в отношении экс-директора госинститута, разрешившего выловить 258 тонн рыбы "для исследований"
Киев • УНН
Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора направили в суд дело против экс-директора государственного института. Бывший чиновник разрешил выловить более 240 тонн рыбы "для научных исследований", что нанесло ущерб государству на более чем 2,3 миллиона гривен.
Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Детали
По данным правоохранителей, в 2018 году в Азовском море под видом "научных ловов" происходил фактически неконтролируемый промышленный вылов рыбы. Это стало возможным из-за действий тогдашнего директора государственного предприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря".
Экс-чиновник предоставил частным компаниям разрешение вылавливать рыбу якобы для исследований. На самом деле вылов составил более 240 тонн, часть ресурса присвоили, а данные о вылове не внесли в отчетность. По оценке экспертов, государству нанесен ущерб более чем на 2,3 млн грн.
Действия должностного лица квалифицированы как злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), повлекшее тяжкие последствия для государства. Обвинительный акт направлен в суд.
Для возмещения нанесенного ущерба Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ подало гражданский иск.
Ранее директору госпредприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Напомним
Правоохранители Киевской области совместно с сотрудниками Чернобыльского биосферного заповедника задержали трех мужчин, они незаконно вылавливали рыбу возле полуострова Домантов в Днепре, в зоне радиационного загрязнения. Против мужчин открыли уголовные производства. Им грозит до пяти лет лишения свободы.