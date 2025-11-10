Более 2,3 млн грн убытков: в суд направлено дело в отношении экс-директора госинститута, разрешившего выловить 258 тонн рыбы "для исследований"

$41.980.11
48.510.02
ukenru
13:36 • 22327 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30239 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 26982 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 40987 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78372 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40480 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44119 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38699 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30798 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54504 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10 ноября, 08:49 • 22843 просмотра
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго10 ноября, 08:51 • 20815 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление10 ноября, 09:27 • 38232 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 44755 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 42411 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34 • 8694 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36 • 22345 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове13:27 • 13247 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10 • 30268 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78390 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Михаил Федоров
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Италия
Бразилия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto13:25 • 10921 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 44852 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 67539 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 115431 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 183155 просмотра
Актуальное
Техника
Северный поток
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ

Более 2,3 млн грн убытков: в суд направлено дело в отношении экс-директора госинститута, разрешившего выловить 258 тонн рыбы "для исследований"

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Прокуроры направили в суд дело против экс-директора госинститута, который разрешил выловить более 240 тонн рыбы "для научных исследований". Это нанесло государству ущерб на более чем 2,3 миллиона гривен.

Более 2,3 млн грн убытков: в суд направлено дело в отношении экс-директора госинститута, разрешившего выловить 258 тонн рыбы "для исследований"

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора направили в суд дело против экс-директора государственного института. Бывший чиновник разрешил выловить более 240 тонн рыбы "для научных исследований", что нанесло ущерб государству на более чем 2,3 миллиона гривен.

Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Детали

По данным правоохранителей, в 2018 году в Азовском море под видом "научных ловов" происходил фактически неконтролируемый промышленный вылов рыбы. Это стало возможным из-за действий тогдашнего директора государственного предприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря".

Экс-чиновник предоставил частным компаниям разрешение вылавливать рыбу якобы для исследований. На самом деле вылов составил более 240 тонн, часть ресурса присвоили, а данные о вылове не внесли в отчетность. По оценке экспертов, государству нанесен ущерб более чем на 2,3 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы как злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), повлекшее тяжкие последствия для государства. Обвинительный акт направлен в суд.

Для возмещения нанесенного ущерба Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ подало гражданский иск.

Ранее директору госпредприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Напомним

Правоохранители Киевской области совместно с сотрудниками Чернобыльского биосферного заповедника задержали трех мужчин, они незаконно вылавливали рыбу возле полуострова Домантов в Днепре, в зоне радиационного загрязнения. Против мужчин открыли уголовные производства. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Пожизненное лишение свободы
Киевская область
Днепр
Украина