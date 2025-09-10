$41.250.03
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищем

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Директору "Інституту рибного господарства та екології моря" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Посадовець організував неконтрольований вилов риби під виглядом наукових робіт, що завдало державі збитків на 2,3 млн грн.

"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищем

Директору держпідприємства "Інститут рибного господарства та екології моря" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало значної шкоди державним інтересам. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору державного підприємства "Інститут рибного господарства та екології моря" у зловживанні службовим становищем в інтересах приватних суб’єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, посадовець організував фактично неконтрольований вилов риби в акваторії Азовського моря під виглядом науково-дослідних робіт.

Для цього він затвердив програми "досліджень" із завідомо спотвореними методиками лову рибу. Також посадовець дозволив залучити власних працівників як формальних "спостерігачів" на суднах рибалок, які мали б контролювати процес лову.

Упродовж півроку таким чином незаконно здобуто 257,5 тон риби. Лов рибалки здали на власні рибоприймальні пункти та реалізували, не відобразивши відповідні операції у бухгалтерському обліку Інституту. Це спричинило збитки державним інтересам на суму понад 2,3 млн грн

- йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції за оперативного супроводу СБУ, процесуальне керівництво – Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

31 особа на Закарпатті отримала підозри: збитки понад 86 мільйонів09.09.25, 22:22 • 2172 перегляди

