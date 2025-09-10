«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением
Киев • УНН
Директору «Института рыбного хозяйства и экологии моря» сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Чиновник организовал неконтролируемый вылов рыбы под видом научных работ, что нанесло государству ущерб на 2,3 млн грн.
Директору госпредприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб государственным интересам. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" в злоупотреблении служебным положением в интересах частных субъектов хозяйствования, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
По данным следствия, должностное лицо организовало фактически неконтролируемый вылов рыбы в акватории Азовского моря под видом научно-исследовательских работ.
Для этого он утвердил программы "исследований" с заведомо искаженными методиками лова рыбы. Также должностное лицо разрешило привлечь собственных работников в качестве формальных "наблюдателей" на судах рыбаков, которые должны были бы контролировать процесс лова.
В течение полугода таким образом незаконно добыто 257,5 тонн рыбы. Лов рыбаки сдали на собственные рыбоприемные пункты и реализовали, не отразив соответствующие операции в бухгалтерском учете Института. Это повлекло убытки государственным интересам на сумму более 2,3 млн грн
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ, процессуальное руководство – Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.
