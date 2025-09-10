$41.250.03
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Директору «Института рыбного хозяйства и экологии моря» сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Чиновник организовал неконтролируемый вылов рыбы под видом научных работ, что нанесло государству ущерб на 2,3 млн грн.

«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением

Директору госпредприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб государственным интересам. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" в злоупотреблении служебным положением в интересах частных субъектов хозяйствования, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, должностное лицо организовало фактически неконтролируемый вылов рыбы в акватории Азовского моря под видом научно-исследовательских работ.

Для этого он утвердил программы "исследований" с заведомо искаженными методиками лова рыбы. Также должностное лицо разрешило привлечь собственных работников в качестве формальных "наблюдателей" на судах рыбаков, которые должны были бы контролировать процесс лова.

В течение полугода таким образом незаконно добыто 257,5 тонн рыбы. Лов рыбаки сдали на собственные рыбоприемные пункты и реализовали, не отразив соответствующие операции в бухгалтерском учете Института. Это повлекло убытки государственным интересам на сумму более 2,3 млн грн

- говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ, процессуальное руководство – Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.

31 человек на Закарпатье получил подозрения: убытки более 86 миллионов09.09.25, 22:22 • 2184 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Азовское море