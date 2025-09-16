Браконьєри ловили рибу в радіаційній зоні на Київщині, завдавши збитків на мільйони - поліція
Троє чоловіків незаконно ловили рибу біля півострова Домантов у Дніпрі, в зоні радіаційного забруднення. Їхня діяльність завдала збитків на понад 3 мільйони гривень, а виловлена риба могла потрапити у продаж без дозиметричного контролю.
Правоохоронці Київської області спільно з працівниками Чорнобильського біосферного заповідника затримали трьох чоловіків, вони незаконно виловлювали рибу біля півострова Домантов у Дніпрі, в зоні радіаційного забруднення. Про це повідомила поліція Київської області у Facebook, пише УНН.
Деталі
За попередніми підрахунками, діяльність браконьєрів завдала природоохоронному фонду збитків на суму понад 3 мільйони гривень.
На місце події прибули правоохоронці у складі слідчо-оперативної групи та встановили фігурантів. Ними виявилися чоловіки віком від 27 до 59 років. Вони перебували в човні та виловлювали рибу за допомогою завчасно встановленого забороненого знаряддя – рибальської сітки, після чого вантажили улов до автомобіля
Слідство встановило, що зловмисники не лише займалися незаконним промислом, а й порушили правила радіаційної безпеки. Адже виловлена в забрудненій зоні риба могла потрапити у продаж без жодного дозиметричного контролю.
Проти чоловіків відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом) та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 267-1 ККУ (порушення вимог режиму радіаційної безпеки з метою збуту). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.
У поліції нагадують: риболовля в зоні відчуження не лише незаконна, а й небезпечна для здоров’я, адже виловлена там риба може бути радіоактивно забрудненою.
