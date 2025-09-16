$41.230.05
12:18 • 4474 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 14030 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 25800 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 16373 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 26599 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 27773 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14885 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 33192 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23276 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 59955 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 4206 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 6514 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 43605 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 42885 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 47710 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 53018 перегляди
Браконьєри ловили рибу в радіаційній зоні на Київщині, завдавши збитків на мільйони - поліція

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Троє чоловіків незаконно ловили рибу біля півострова Домантов у Дніпрі, в зоні радіаційного забруднення. Їхня діяльність завдала збитків на понад 3 мільйони гривень, а виловлена риба могла потрапити у продаж без дозиметричного контролю.

Браконьєри ловили рибу в радіаційній зоні на Київщині, завдавши збитків на мільйони - поліція

Правоохоронці Київської області спільно з працівниками Чорнобильського біосферного заповідника затримали трьох чоловіків, вони незаконно виловлювали рибу біля півострова Домантов у Дніпрі, в зоні радіаційного забруднення. Про це повідомила поліція Київської області у Facebook, пише УНН.

Деталі

За попередніми підрахунками, діяльність браконьєрів завдала природоохоронному фонду збитків на суму понад 3 мільйони гривень.

На місце події прибули правоохоронці у складі слідчо-оперативної групи та встановили фігурантів. Ними виявилися чоловіки віком від 27 до 59 років. Вони перебували в човні та виловлювали рибу за допомогою завчасно встановленого забороненого знаряддя – рибальської сітки, після чого вантажили улов до автомобіля

- повідомили правоохоронці.

Слідство встановило, що зловмисники не лише займалися незаконним промислом, а й порушили правила радіаційної безпеки. Адже виловлена в забрудненій зоні риба могла потрапити у продаж без жодного дозиметричного контролю.

"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищем10.09.25, 03:14 • 43438 переглядiв

Проти чоловіків відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом) та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 267-1 ККУ (порушення вимог режиму радіаційної безпеки з метою збуту). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У поліції нагадують: риболовля в зоні відчуження не лише незаконна, а й небезпечна для здоров’я, адже виловлена там риба може бути радіоактивно забрудненою.

На Харківщині викрили незаконний вилов риби на понад 2,6 млн грн28.08.25, 02:28 • 6089 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
Національна поліція України
Київська область
Харківська область
Дніпро (місто)