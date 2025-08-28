$41.400.03
27 серпня, 17:11 • 13157 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 29995 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 109391 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 71715 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 43713 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 61528 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 49271 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47081 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 122666 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 125534 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
На Харківщині викрили незаконний вилов риби на понад 2,6 млн грн

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На Харківщині затримали чоловіка, який незаконно виловив 781 річкового рака. Збитки рибному господарству України оцінили у понад 2,6 млн грн.

На Харківщині викрили незаконний вилов риби на понад 2,6 млн грн

Рибоохоронний патруль Харківщини спільно з екоінспекцією викрив громадянина, який у Богодухівському районі незаконно виловив 781 рака річкового. Загальна вага здобичі склала 19,4 кг, а збитки рибному господарству України оцінюють у понад 2,6 млн грн. Про це пише УНН із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Деталі

27 серпня під час рибоохоронного рейду у селі Гонтів Яр Богодухівського району правоохоронці виявили чоловіка, який виловлював раків річкових у заборонений період та забороненими знаряддями лову.

Загальна вага добутих водних біоресурсів склала 19.4 кг. Збитки, завдані рибному господарству України склали на 2 602 292 грн

- йдеться у повідомленні.

Зловмисник добув 100 штук раків за один раз, загалом – 781. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вилучені заборонені знаряддя лову, а раків повернули у природнє середовище. 

На громадянина складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 ККУ.

Масштабний вилов риби на території нацпарку "Тузловські лимани": екологи підтвердили збитки на понад 3 мільйони гривень12.06.25, 13:49 • 5043 перегляди

Вероніка Марченко

Кримінал та НП
Україна