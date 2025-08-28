На Харківщині викрили незаконний вилов риби на понад 2,6 млн грн

Рибоохоронний патруль Харківщини спільно з екоінспекцією викрив громадянина, який у Богодухівському районі незаконно виловив 781 рака річкового. Загальна вага здобичі склала 19,4 кг, а збитки рибному господарству України оцінюють у понад 2,6 млн грн. Про це пише УНН із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Деталі

27 серпня під час рибоохоронного рейду у селі Гонтів Яр Богодухівського району правоохоронці виявили чоловіка, який виловлював раків річкових у заборонений період та забороненими знаряддями лову.

Загальна вага добутих водних біоресурсів склала 19.4 кг. Збитки, завдані рибному господарству України склали на 2 602 292 грн - йдеться у повідомленні.

Зловмисник добув 100 штук раків за один раз, загалом – 781. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вилучені заборонені знаряддя лову, а раків повернули у природнє середовище.

На громадянина складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 ККУ.

