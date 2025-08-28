$41.400.03
27 августа, 17:11 • 13236 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 30160 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 109525 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 71800 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 43777 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61557 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49298 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47094 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 122721 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125551 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97475 просмотра
В Харьковской области разоблачили незаконный вылов рыбы на сумму более 2,6 млн грн

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Харьковской области задержали мужчину, который незаконно выловил 781 речного рака. Ущерб рыбному хозяйству Украины оценили в более чем 2,6 млн грн.

В Харьковской области разоблачили незаконный вылов рыбы на сумму более 2,6 млн грн

Рыбоохранный патруль Харьковщины совместно с экоинспекцией разоблачил гражданина, который в Богодуховском районе незаконно выловил 781 речного рака. Общий вес добычи составил 19,4 кг, а ущерб рыбному хозяйству Украины оценивается в более чем 2,6 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.

Детали

27 августа во время рыбоохранного рейда в селе Гонтов Яр Богодуховского района правоохранители обнаружили мужчину, который вылавливал речных раков в запрещенный период и запрещенными орудиями лова.

Общий вес добытых водных биоресурсов составил 19,4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2 602 292 грн.

- говорится в сообщении.

Злоумышленник добыл 100 штук раков за один раз, всего – 781. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, изъяты запрещенные орудия лова, а раков вернули в естественную среду.

На гражданина составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 249 УК.

Масштабный вылов рыбы на территории нацпарка "Тузловские лиманы": экологи подтвердили убытки более чем на 3 миллиона гривен12.06.25, 13:49 • 5043 просмотра

Вероника Марченко

Криминал и ЧП
Украина