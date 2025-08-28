В Харьковской области разоблачили незаконный вылов рыбы на сумму более 2,6 млн грн

Рыбоохранный патруль Харьковщины совместно с экоинспекцией разоблачил гражданина, который в Богодуховском районе незаконно выловил 781 речного рака. Общий вес добычи составил 19,4 кг, а ущерб рыбному хозяйству Украины оценивается в более чем 2,6 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.

Детали

27 августа во время рыбоохранного рейда в селе Гонтов Яр Богодуховского района правоохранители обнаружили мужчину, который вылавливал речных раков в запрещенный период и запрещенными орудиями лова.

Общий вес добытых водных биоресурсов составил 19,4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2 602 292 грн. - говорится в сообщении.

Злоумышленник добыл 100 штук раков за один раз, всего – 781. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, изъяты запрещенные орудия лова, а раков вернули в естественную среду.

На гражданина составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 249 УК.

Масштабный вылов рыбы на территории нацпарка "Тузловские лиманы": экологи подтвердили убытки более чем на 3 миллиона гривен