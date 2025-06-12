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Масштабний вилов риби на території нацпарку "Тузловські лимани": екологи підтвердили збитки на понад 3 мільйони гривень

Київ • УНН

 • 786 перегляди

На території Національного парку "Тузловські лимани" зафіксовано незаконний вилов камбали, збитки оцінено у понад 3 мільйони гривень. Порушників затримано та складено протоколи.

Масштабний вилов риби на території нацпарку "Тузловські лимани": екологи підтвердили збитки на понад 3 мільйони гривень

Грубе порушення природоохоронного законодавства виявлено на території Одеської області. За даними проведеної інспекції, на території Національного природного парку "Тузловські лимани" зафіксовано факти незаконного вилову камбали-глоса та камбали-калкан. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України.

Деталі

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляє про серйозні порушення у НПП "Тузловські лимани", що призвели до збитків на понад 3 мільйони гривень

- інформує відомство.

За офіційними даними, грубе порушення природоохоронного законодавства було виявлено 11 червня 2025 року - на території Національного природного парку "Тузловські лимани", в озері Шагани поблизу села Трихатки, Білгород-Дністровського району. Там проводилися заходи з охорони водних біоресурсів у період нересту державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу спільно з працівниками відділу водної поліції Білгород-Дністровського РВП та прикордонної служби Курортне.

У звіті зазначається, що особи, не маючи відповідного дозволу, здійснювали вилов риби в брід за допомогою ліскової сітки.

В результаті незаконно виловлено: камбала-глоса — 65 особин; камбала-калкан — 1 особина.

 Вказується, що на правопорушників складено протоколи за ст. 91 КУпАП.

При цьому перевірка показала, що сума завданих збитків сягає 3 млн 70 тис 961 грн.

Нагадаємо

Поліція викрила черговий факт браконьєрства в НПП "Тузлівські лимани". Затримано двох рибалок, вилучено сітки та незаконний улов, завдані збитки оцінюються у понад 15,3 млн грн.

Поліція Київської області викрила факт незаконного вилову риби на суму понад 64 000 гривень.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НППогода та довкілля
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