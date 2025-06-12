Масштабний вилов риби на території нацпарку "Тузловські лимани": екологи підтвердили збитки на понад 3 мільйони гривень
Київ • УНН
На території Національного парку "Тузловські лимани" зафіксовано незаконний вилов камбали, збитки оцінено у понад 3 мільйони гривень. Порушників затримано та складено протоколи.
Грубе порушення природоохоронного законодавства виявлено на території Одеської області. За даними проведеної інспекції, на території Національного природного парку "Тузловські лимани" зафіксовано факти незаконного вилову камбали-глоса та камбали-калкан. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України.
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Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляє про серйозні порушення у НПП "Тузловські лимани", що призвели до збитків на понад 3 мільйони гривень
За офіційними даними, грубе порушення природоохоронного законодавства було виявлено 11 червня 2025 року - на території Національного природного парку "Тузловські лимани", в озері Шагани поблизу села Трихатки, Білгород-Дністровського району. Там проводилися заходи з охорони водних біоресурсів у період нересту державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу спільно з працівниками відділу водної поліції Білгород-Дністровського РВП та прикордонної служби Курортне.
У звіті зазначається, що особи, не маючи відповідного дозволу, здійснювали вилов риби в брід за допомогою ліскової сітки.
В результаті незаконно виловлено: камбала-глоса — 65 особин; камбала-калкан — 1 особина.
Вказується, що на правопорушників складено протоколи за ст. 91 КУпАП.
При цьому перевірка показала, що сума завданих збитків сягає 3 млн 70 тис 961 грн.
Нагадаємо
Поліція викрила черговий факт браконьєрства в НПП "Тузлівські лимани". Затримано двох рибалок, вилучено сітки та незаконний улов, завдані збитки оцінюються у понад 15,3 млн грн.
Поліція Київської області викрила факт незаконного вилову риби на суму понад 64 000 гривень.