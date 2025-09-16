$41.230.05
12:18
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 14637 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 26731 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 16819 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 27420 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 28376 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 15008 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 33666 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23304 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 60106 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Браконьеры ловили рыбу в радиационной зоне на Киевщине, нанеся ущерб на миллионы – полиция

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Трое мужчин незаконно ловили рыбу возле полуострова Домантов в Днепре, в зоне радиационного загрязнения. Их деятельность нанесла ущерб на более чем 3 миллиона гривен, а выловленная рыба могла попасть в продажу без дозиметрического контроля.

Браконьеры ловили рыбу в радиационной зоне на Киевщине, нанеся ущерб на миллионы – полиция

Правоохранители Киевской области совместно с сотрудниками Чернобыльского биосферного заповедника задержали троих мужчин, они незаконно вылавливали рыбу возле полуострова Домантов в Днепре, в зоне радиационного загрязнения. Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook, пишет УНН.

Детали

По предварительным подсчетам, деятельность браконьеров нанесла природоохранному фонду ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

На место происшествия прибыли правоохранители в составе следственно-оперативной группы и установили фигурантов. Ими оказались мужчины в возрасте от 27 до 59 лет. Они находились в лодке и вылавливали рыбу с помощью заранее установленного запрещенного орудия – рыболовной сети, после чего грузили улов в автомобиль

- сообщили правоохранители.

Следствие установило, что злоумышленники не только занимались незаконным промыслом, но и нарушили правила радиационной безопасности. Ведь выловленная в загрязненной зоне рыба могла попасть в продажу без всякого дозиметрического контроля.

«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением10.09.25, 03:14 • 43442 просмотра

Против мужчин открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным промыслом) и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 267-1 УКУ (нарушение требований режима радиационной безопасности с целью сбыта). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции напоминают: рыболовство в зоне отчуждения не только незаконно, но и опасно для здоровья, ведь выловленная там рыба может быть радиоактивно загрязненной.

В Харьковской области разоблачили незаконный вылов рыбы на сумму более 2,6 млн грн28.08.25, 02:28 • 6091 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Национальная полиция Украины
Киевская область
Харьковская область
Днепр