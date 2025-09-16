Браконьеры ловили рыбу в радиационной зоне на Киевщине, нанеся ущерб на миллионы – полиция
Киев • УНН
Трое мужчин незаконно ловили рыбу возле полуострова Домантов в Днепре, в зоне радиационного загрязнения. Их деятельность нанесла ущерб на более чем 3 миллиона гривен, а выловленная рыба могла попасть в продажу без дозиметрического контроля.
Правоохранители Киевской области совместно с сотрудниками Чернобыльского биосферного заповедника задержали троих мужчин, они незаконно вылавливали рыбу возле полуострова Домантов в Днепре, в зоне радиационного загрязнения. Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook, пишет УНН.
Детали
По предварительным подсчетам, деятельность браконьеров нанесла природоохранному фонду ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.
На место происшествия прибыли правоохранители в составе следственно-оперативной группы и установили фигурантов. Ими оказались мужчины в возрасте от 27 до 59 лет. Они находились в лодке и вылавливали рыбу с помощью заранее установленного запрещенного орудия – рыболовной сети, после чего грузили улов в автомобиль
Следствие установило, что злоумышленники не только занимались незаконным промыслом, но и нарушили правила радиационной безопасности. Ведь выловленная в загрязненной зоне рыба могла попасть в продажу без всякого дозиметрического контроля.
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением10.09.25, 03:14 • 43442 просмотра
Против мужчин открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным промыслом) и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 267-1 УКУ (нарушение требований режима радиационной безопасности с целью сбыта). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В полиции напоминают: рыболовство в зоне отчуждения не только незаконно, но и опасно для здоровья, ведь выловленная там рыба может быть радиоактивно загрязненной.
В Харьковской области разоблачили незаконный вылов рыбы на сумму более 2,6 млн грн28.08.25, 02:28 • 6091 просмотр