14:21 • 2404 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 8252 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 11033 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15730 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 34212 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59260 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79450 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122640 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56060 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84263 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Киевских чиновников разоблачили в растрате 1,7 млн грн, выделенных на развитие Труханова и Венецианского островов

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Руководитель частного предприятия и чиновник КП "Плесо" подозреваются в растрате 1,7 млн грн государственных средств, выделенных на природоохранные мероприятия в Киеве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевских чиновников разоблачили в растрате 1,7 млн грн, выделенных на развитие Труханова и Венецианского островов

Руководителя частного предприятия вместе с должностным лицом КП "Плесо" подозревают в растрате государственных средств, выделенных на природоохранные мероприятия в Киеве. Должностным лицам сообщено о подозрении, им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в 2021 году КП "Плесо" получило 1,7 млн грн из городского фонда охраны окружающей среды для создания водоохранных зон в столице. Директор предприятия в рамках схемы договорился с руководителем частной компании о фиктивном выполнении работ.

Несмотря на незавершенный тендер, стороны заключили договор на разработку проектов землеустройства пяти объектов, среди которых Труханов и Венецианский острова.

23 декабря они подписали акт выполненных работ, которые фактически не проводились, а уже 30 декабря компании перечислили 1,7 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы как растрата бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Прокуроры также в суде добились отмены незаконно установленных водоохранных зон и прибрежных полос на островах. Это сделает невозможным застройку или иное незаконное использование территорий - соответствующие записи уже изъяты из Госземкадастра.

До этого прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора направили в суд дело против экс-директора государственного института. Бывший чиновник разрешил выловить более 240 тонн рыбы "для научных исследований", что нанесло ущерб государству на более чем 2,3 миллиона гривен.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрениях 19 лицам в Тернопольской области, которые обвиняются в хищении бюджетных средств. Государству нанесен ущерб на общую сумму более 48 млн гривен.

Лилия Подоляк

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Украина
Киев