Киевских чиновников разоблачили в растрате 1,7 млн грн, выделенных на развитие Труханова и Венецианского островов
Киев • УНН
Руководитель частного предприятия и чиновник КП "Плесо" подозреваются в растрате 1,7 млн грн государственных средств, выделенных на природоохранные мероприятия в Киеве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Руководителя частного предприятия вместе с должностным лицом КП "Плесо" подозревают в растрате государственных средств, выделенных на природоохранные мероприятия в Киеве. Должностным лицам сообщено о подозрении, им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в 2021 году КП "Плесо" получило 1,7 млн грн из городского фонда охраны окружающей среды для создания водоохранных зон в столице. Директор предприятия в рамках схемы договорился с руководителем частной компании о фиктивном выполнении работ.
Несмотря на незавершенный тендер, стороны заключили договор на разработку проектов землеустройства пяти объектов, среди которых Труханов и Венецианский острова.
23 декабря они подписали акт выполненных работ, которые фактически не проводились, а уже 30 декабря компании перечислили 1,7 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы как растрата бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Прокуроры также в суде добились отмены незаконно установленных водоохранных зон и прибрежных полос на островах. Это сделает невозможным застройку или иное незаконное использование территорий - соответствующие записи уже изъяты из Госземкадастра.
До этого прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора направили в суд дело против экс-директора государственного института. Бывший чиновник разрешил выловить более 240 тонн рыбы "для научных исследований", что нанесло ущерб государству на более чем 2,3 миллиона гривен.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрениях 19 лицам в Тернопольской области, которые обвиняются в хищении бюджетных средств. Государству нанесен ущерб на общую сумму более 48 млн гривен.